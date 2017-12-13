Дуров рассказал Bloomberg, зачем перебрался в Дубай и сколько купил по дешевке “цифрового золота”

Основатель российской соцсети “ВКонтакте” и международного мессенджера Telegram Павел Дуров открыл офис в Дубае и, судя по всему, сейчас там живет и работает. Это следует из его интервью Bloomberg, которое цитирует InoPressa.ru.

Агентство отмечает, что 33-летний российский миллионер пытается обосноваться в Дубае после четырех лет скитаний по разным странам. “Мне здесь нравится”, – говорит Дуров, сидя на террасе приморского ресторана Siddharta Lounge неподалеку от своего нового офиса на 23-м этаже небоскреба в деловом районе Dubai Media City. По его словам, Дубай сейчас развивается “так же быстро, как стартап”.

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Как поясняет Дуров, он выбрал Дубай, в частности, из-за его безналогового режима, который соответствует экономической доктрине laissez-faire. “Это принципиально, – подчеркивает предприниматель. – Многие люди в западном мире не понимают, насколько налоги ограничивают их возможности. Вы можете отдать почти половину своего дохода в виде налогов, то есть, по сути, вы работаете на государство 180 дней в году. Думаю, я смогу найти лучшее применение деньгам, направляя их на благо общества”.

При этом Дуров признает, что в консервативных с религиозной точки зрения Объединенных Арабских Эмиратах есть свои ограничения. “Если бы я был, к примеру, геем, мне было бы немного сложнее. Или если нужно было бы все время употреблять алкоголь. Или есть свинину”, – поясняет он. Между тем, как ранее уточнял сам предприниматель, он давно и принципиально не употребляет мясо животных и алкоголь.

Дуров заявил Bloomberg, что не намерен продавать Telegram, несмотря на то, что ему уже поступали серьезные предложения от ведущих игроков Кремниевой долины, готовых выложить за мессенджер от 3 млрд до 5 млрд долларов. “Даже за 20 млрд долларов Telegram не продается. Это пожизненная гарантия”, – отметил он.

Также в беседе с журналистом агентства Дуров рассказал о своих инвестициях в биткоины. По его словам, около четырех лет назад он купил 2000 биткоинов по цене 750 долларов за штуку. Если тогда они стоили 1,5 млн долларов, то сейчас более 35 млн, отмечает Bloomberg. Российский интернет-магнат смотрит оптимистично на будущее этой валюты, называя ее “цифровым золотом”.

Напомним, ранее в декабре братья-близнецы Уинклвосс были объявлены первыми биткоиновыми миллиардерами. В 2013 году они потратили около 11 млн долларов на покупку цифровых монет. После роста курса до 11 тыс. долларов за биткоин их состояние, увеличившись на 10 000%, приблизилось к 2 млрд долларов. 8 декабря курс биткоина превысил 18 тыс. долларов, но затем упал. Сегодня он торгуется в пределах 17 тыс.

NEWSru.com

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