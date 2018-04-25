Дух Рождества  в столице

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Вильнюс в числе 25 городов с самыми красивыми рождественскими елками!

По данным американского портала в число самых красивых елок вошли также елки Кобе и Токио (Япония), Монтеррей (Мексика), Крайстчерч (Новая Зеландия), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Торонто (Канада) и др. В список попали ели лишь 13 европейских городов: Вены (Австрия), Брюсселя (Бельгия), Копенгагена (Дания), Парижа (Франция), Франкфурта (Германия), Салерно (Италия), Варшавы (Польша), Москвы (Россия), Севильи (Испания), Гетеборга (Швеция), Киева (Украина), Лондона (Великобритания) и Вильнюса.

Ель, которая последние несколько лет заслуживает титула самой красивой рождественской ели в Литве и удостаивается пристального внимания зарубежных СМИ, и в этом году пленяет оригинальностью и художественной композицией под названием «Время».

Расположенная в самом центре рождественского городка конструкция 50 м в ширину и 27 м в высоту, на создание которой ушло 6 тысяч еловых веток, с высоты птичьего полета похожа на стилизованные часы. Четыре сверкающие композиции – это динамичные стилизованные часовые шестеренки–снежинки. Каждая из них пульсирует в темпе соответствующей часовой шестеренки и на короткое время останавливается каждые 15 минут.

Во внутреннем пространстве традиционного рождественского городка, окружающего главную городскую ель, в этом году созданы специальные предназначенные для посетителей островки отдыха со столиками. Это двенадцать светящихся римских цифр на импровизированном циферблате: от I до XII, которые по часовой стрелке опоясывают всю рождественскую ель. Рождественский городок находится под сводом световых гирлянд, создающим уютную, теплую и волшебную атмосферу.

В рамках рождественских мероприятий на Лукишкской площади столицы открылся каток. Он будет действовать всю зиму, без выходных. На катке под открытым небом можно кататься на коньках, играть в хоккей и керлинг.

Между тем студенты Вильнюсского технического университета имени Гядиминаса создали летающую метровую ель. Она сделана из пенопласта, снабжена мотором и украшена гирляндами лампочек. Радиоуправляемая елка может летать в разных направлениях и зависать в воздухе.

Студенты надеются, что это рукотворное рождественское чудо понравится их друзьям и самому Деду Морозу.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt