Два Китая. Пекин готовится воевать за Тайвань

Фактически Тайвань – это независимое суверенное государство. Но Китайская народная республика не признает независимость Тайваня и считает его своей провинцией. Такая ситуация продолжается с 1949 года.
Сейчас Тайвань признает всего 20 стран, но это не мешает государству развиваться и сохранять свою независимость от Пекина. Однако, возможно, существовать этой независимости осталось недолго, ведь материковый Китай готов решить спорный вопрос радикально.
Заявление Пекина
“Мы оставляем за собой право применить силу и все возможные средства для возвращения Тайваня”, — заявил президент Китая Си Цзиньпин.
По его словам, Тайвань должен стать “вторым Гонконгом” и войти в состав КНР на правах расширенной автономии с возможностью проводить собственную политику и выстраивать свою экономическую систему.
В то же время, Цзиньпин не считает “применение силы” войной против Тайваня: “Китайский народ не идет войной против китайского народа. Мы хотим добиться мирного воссоединения”.
На протяжении нескольких последних лет Китай регулярно отправлял к Тайваню свои военные самолеты и корабли и “давил” на своего соседа с помощью международных рычагов.
Реакция Тайваня
Президент Китайской Республики, а именно так официально называется Тайвань, Цай Инвэнь отреагировала на заявление КНР о возможности применить силу против острова.
По ее словам, Тайбей отказывается принимать формулу «одна страна, две системы» с материковым Китаем.
«Все двусторонние переговоры должны проходить на межправительственной основе. Китай должен понять и согласиться с политическими потребностями народа Тайваня», — цитирует Цай Инвэнь Reuters.
История противостояния
После прихода на материковом Китае к власти коммунистов под руководством Мао Цзедуна в 1949 году Тайвань отказался признавать их легитимность. На материковой части Китая коммунисты создали Китайскую народную республику – КНР.
Представители же старой власти – Китайской республики, во главе с Чаном Кайши и 2 миллионами беженцев отступили на остров Тайвань.
Власти КНР считают остров своей территорией, хотя и контроля над ним не имеют.
До 1971 года Китайская Республика (не КНР) признавалась ООН легитимным правительством Китая. 25 октября 1971 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 2758. В соответствии с ней право представительства Китая в ООН перешло от Китайской Республики к Китайской Народной Республике, включая место постоянного члена Совета Безопасности ООН.
В начале 1990-х активизировалось движение за формальное признание независимости Тайваня, заменив споры о том, чьё правительство законное вопросом о политическом статусе Тайваня. Его сторонники предлагали формулу, согласно которой должно существовать два независимых друг от друга суверенных государства — Республика Тайвань и Китайская Народная Республика, тем самым формируя “два Китая” или “один Китай, один Тайвань”.
У Тайваня есть собственная конституция, армия, которая насчитывает около 300 тысяч военных. В отличие от авторитарного коммунистического Китая, Тайвань – это капиталистическая демократия.
В Тайване ест две большие партии — Демократическая прогрессивная партия (ДПП), которая выступает за независимость Тайваня, и Гоминьдан — поддерживает возможность объединения с Китаем.
После десятилетий враждебности и агрессивной риторики отношения между Китаем и Тайванем начали улучшаться в 1980-х годах.
Тайвань упростил правила посещения и инвестирования в Китай. Он также в 1991 году объявил о завершении войны с Китайской Народной Республикой.
Велись и ограниченные переговоры между неофициальным представителями обеих сторон.
В 2015 году лидеры КНР и Тайваня Си Цзиньпин и Ма Инцзю пожали друг другу руки. На Си, ставшего председателем КНР в 2012 году, возлагались большие надежды в выстраивании диалога с островом.
В течение 2018 Китай усиливал давление на международные компании, заставляя их указывать Тайвань как часть Китая на своих веб-сайтах и угрожал запретить им вести бизнес в Китае, если они этого не сделают.
Китайская официальная пропаганда называет тех, кто видит Тайвань независимым, китаененавистниками, агентами ЦРУ, и неоимпериалистами.