Два Китая. Пекин готовится воевать за Тайвань

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Фактически Тайвань – это независимое суверенное государство. Но Китайская народная республика не признает независимость Тайваня и считает его своей провинцией. Такая ситуация продолжается с 1949 года.

Сейчас Тайвань признает всего 20 стран, но это не мешает государству развиваться и сохранять свою независимость от Пекина. Однако, возможно, существовать этой независимости осталось недолго, ведь материковый Китай готов решить спорный вопрос радикально.

Заявление Пекина

“Мы оставляем за собой право применить силу и все возможные средства для возвращения Тайваня”, — заявил президент Китая Си Цзиньпин.

По его словам, Тайвань должен стать “вторым Гонконгом” и войти в состав КНР на правах расширенной автономии с возможностью проводить собственную политику и выстраивать свою экономическую систему.

В то же время, Цзиньпин не считает “применение силы” войной против Тайваня: “Китайский народ не идет войной против китайского народа. Мы хотим добиться мирного воссоединения”.

На протяжении нескольких последних лет Китай регулярно отправлял к Тайваню свои военные самолеты и корабли и “давил” на своего соседа с помощью международных рычагов.

Реакция Тайваня

Президент Китайской Республики, а именно так официально называется Тайвань, Цай Инвэнь отреагировала на заявление КНР о возможности применить силу против острова.

По ее словам, Тайбей отказывается принимать формулу «одна страна, две системы» с материковым Китаем.

«Все двусторонние переговоры должны проходить на межправительственной основе. Китай должен понять и согласиться с политическими потребностями народа Тайваня», — цитирует Цай Инвэнь Reuters.

История противостояния

После прихода на материковом Китае к власти коммунистов под руководством Мао Цзедуна в 1949 году Тайвань отказался признавать их легитимность. На материковой части Китая коммунисты создали Китайскую народную республику – КНР.

Представители же старой власти – Китайской республики, во главе с Чаном Кайши и 2 миллионами беженцев отступили на остров Тайвань.

Власти КНР считают остров своей территорией, хотя и контроля над ним не имеют.

До 1971 года Китайская Республика (не КНР) признавалась ООН легитимным правительством Китая. 25 октября 1971 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 2758. В соответствии с ней право представительства Китая в ООН перешло от Китайской Республики к Китайской Народной Республике, включая место постоянного члена Совета Безопасности ООН.

В начале 1990-х активизировалось движение за формальное признание независимости Тайваня, заменив споры о том, чьё правительство законное вопросом о политическом статусе Тайваня. Его сторонники предлагали формулу, согласно которой должно существовать два независимых друг от друга суверенных государства — Республика Тайвань и Китайская Народная Республика, тем самым формируя “два Китая” или “один Китай, один Тайвань”.

У Тайваня есть собственная конституция, армия, которая насчитывает около 300 тысяч военных. В отличие от авторитарного коммунистического Китая, Тайвань – это капиталистическая демократия.

В Тайване ест две большие партии — Демократическая прогрессивная партия (ДПП), которая выступает за независимость Тайваня, и Гоминьдан — поддерживает возможность объединения с Китаем.

После десятилетий враждебности и агрессивной риторики отношения между Китаем и Тайванем начали улучшаться в 1980-х годах.

Тайвань упростил правила посещения и инвестирования в Китай. Он также в 1991 году объявил о завершении войны с Китайской Народной Республикой.

Велись и ограниченные переговоры между неофициальным представителями обеих сторон.

В 2015 году лидеры КНР и Тайваня Си Цзиньпин и Ма Инцзю пожали друг другу руки. На Си, ставшего председателем КНР в 2012 году, возлагались большие надежды в выстраивании диалога с островом.

В течение 2018 Китай усиливал давление на международные компании, заставляя их указывать Тайвань как часть Китая на своих веб-сайтах и ​​угрожал запретить им вести бизнес в Китае, если они этого не сделают.

Китайская официальная пропаганда называет тех, кто видит Тайвань независимым, китаененавистниками, агентами ЦРУ, и неоимпериалистами.

В 2017 году министерство обороны Тайваня опубликовало сведения о том, как КНР планирует высадку десанта на острове. Сценарий предусматривает использование морской пехоты, сухопутных войск, ВМС, ВВС и ракетных частей. Операцию якобы намечено провести до начала 2020 года.

korrespondent.net