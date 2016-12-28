Два литовских пограничника и таможенник подозреваются в работе на ОПГ

Два литовских пограничника и таможенник подозреваются в том, что принимали участие в деятельности организованной преступной группировки (ОПГ) зарубежных и литовских граждан, сообщила в среду Служба охраны государственной границы (СОГГ).

После полугодового расследования пограничники Пагегяйского отряда разоблачили ОПГ граждан Литвы и третьих стран, которые занимались незаконной деятельностью в Литве, подделывали штампы прибытия/выбытия из страны, что позволяло гражданам третьих стран надолго оставаться в Литве. В целом подозрения предъявлены 18-ти лицам, в том числе упомянутым пограничникам и таможеннику.

11 из подозреваемых – граждане Киргизии, двое – из Таджикистана, пятеро – граждане Литвы. Установлены и трое их пособников из СОГГ и таможни.

В середине года была получена разведывательная информация о том, что прибывающие и пытающиеся получить в Литве работу граждане третьих стран, преимущественно из Таджикистана и Киргизии, нарушают Закон о правовом положении иностранцев. По действующему законодательству иностранец, имеющий действительную шенгенскую визу, может прибыть в Литву и находиться в стране указанный в визе срок, но его пребывание в стране и шенгенском пространстве в целом не может превышать 90 суток в 180-дневный период.

Сотрудники пограничной криминальной службы установили, что граждане третьих стран, различными способами подделывая штампы прибытия/выбытия, незаконно проживают и работают в Литве.

Было установлено, что преступная их деятельность осуществлялась при посредничестве пограничников Кибартайской заставы Пагегяйского отряда и работника Каунасской территориальной таможни, которые злоупотребляли своим служебным положением и получали за пособничество денежное вознаграждение.

Досудебное расследование контролирует Каунасская окружная прокуратура.

BNS

Метки: Литва, ОПГ, пограничники