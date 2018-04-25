Два министерства меняют названия

1 января вступают в силу принятые Сеймом поправки к закону о правительстве, в которых решено изменить названия двух министерств.

Министерство образования и науки будет называться Министерство образования, науки и спорта. Как утверждают инициаторы, это позволит увеличить престиж спорта в обществе. Также это усилит роль министерства в области спорта.

Министерство хозяйства меняет название, так как оно не современное и не соответствует реально выполняемым функций. Отныне министерство будет называться Министерство экономики и инноваций.

l24.lt