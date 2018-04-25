Двадцать лет спустя. Французы победили в финале чемпионата мира

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Финальный матч чемпионата мира на стадионе «Лужники» Франции с Хорватией закончился со счетом 4:2 в пользу первых. Французы стали чемпионами во второй раз в истории.

Они если и не завсегдатаи финалов мундиаля (финал-2018 стал для них третьим), то фавориты почти всех мировых первенств, в которых принимают участие. При этом последний (и по совместительству единственный) раз «трехцветные» поднимали над головой Кубок мира аж в 1998 году. Тогда нынешний главный тренер сборной Дидье Дешам сам феерил в центре поля, а один из самых ярких современных форвардов французов Килиан Мбаппе даже не родился.

Несмотря на статус одной из сильнейших команд планеты, французы не появлялись в финалах 12 лет. Последний раз это случилось в 2006 году, когда гениальный Зинедин Зидан фактически в одиночку дотащил партнеров по сборной до решающего матча и схлопотал удаление за самый известный удар головой в истории мирового футбола. Итальянцы праздновали победу, а французы и предположить не могли, что следующего раза придется ждать так долго.

Для Хорватии ЧМ-2018 стал лучшим в истории. До того команда лишь раз выходила в полуфинал: в 1998 году хорваты уступили будущим чемпионам французам.

Сборная Бельгии в матче за третье место обыграла англичан со счетом 2:0 и впервые в истории завоевала медали чемпионата мира по футболу.

В 1986 году в Мексике бельгийцы также дошли до полуфинала, но в матче за третье место уступили в дополнительное время Франции (2:4). Лучшее выступление Англии — победа на домашнем ЧМ-1966.

Сборная Франции до финала не проиграла ни одного матча на ЧМ-2018. Французы досрочно обеспечили себе выход из группы, выиграв два стартовых матча — против сборных Австралии и Перу. В третьем туре команда Дидье Дешама сыграла вничью с Данией: матч завершился со счетом 0:0.

В 1/8 финала французы обыграли сборную Аргентины. Матч стал одним из самых результативных на турнире: французы победили со счетом 4:3. В четвертьфинале сборная Франции переиграла Уругвай со счетом 2:0, а в полуфинале оказалась сильней Бельгии — 1:0.

Хорваты на пути к финалу выиграли все шесть матчей. В группе они победили сборные Нигерии, Аргентины и Исландии и закончили первый этап с девятью набранными очками. В плей-офф до финала хорватам пришлось во всех трех матчах играть дополнительное время. В 1/8 и 1/4 финала хорваты победили только в серии пенальти, выбив, соответственно, сборные Дании и России. В полуфинале команда Златко Далича победила со счетом 2:1 англичан, при этом победный гол Марио Манджукич забил на 109-й минуте.

Финал в «Лужниках» стал самым результативным в истории с 1966 года: впервые за 52 года в решающем матче первенства было забито больше пяти голов.

Лучшим игроком чемпионата был признан капитан сборной Хорватии Лука Модрич. На этом первенстве он также трижды получал приз лучшему игроку матча (в семи играх). «Серебряный мяч» получил капитан сборной Бельгии Эден Азар. «Бронзовый мяч» вручили французскому нападающему Антуану Гризманну.

Приз лучшему молодому игроку получил нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. На этом первенстве 19-летний форвард забил четыре гола.

Лучшим вратарем чемпионата стал бельгиец Тибо Куртуа. В семи матчах Куртуа пропустил шесть голов.

«Золотая бутса» лучшему бомбардиру чемпионата досталась англичанину Харри Кейну, который забил шесть голов. При этом пять мячей англичанин забил в матчах против Панамы и Туниса, а в плей-офф отличился только однажды — с пенальти в матче 1/8 финала против Колумбии.

«Серебряную бутсу» получил Гризманн, забивший четыре мяча и сделавший две голевые передачи.

«Бронзовую бутсу» вручили бельгийскому нападающему Ромелу Лукаку. На чемпионате мира он также отличился четыре раза, но сделал только один результативный пас.

ЧМ-2018 стал турниром, на котором было установлено много достижений и случилось немало интересных событий.

Например, сборная Германии стала очередным европейским чемпионом мира, который, защищая завоеванный четыре года назад титул, не смог выбраться из группы.

Началось все в 2002 году с Францией, в 2010 году продолжилось Италией, а через четыре года печальную для чемпионов традицию поддержала Испания.

За последние пять мировых форумов лишь выигравшая в 2002 году турнир в Японии и Южной Корее Бразилия через четыре года не разочаровала своих поклонников уже на групповом этапе, хоть и не добралась в итоге до медалей.

74 гола из 163-х, забитых на ЧМ-2018, были проведены со стандартов, что составило 43%! Это самый высокий процент «стандартных» мячей с чемпионата мира — 1966, когда и стали вести подобный подсчет.

Шесть голов, забитых в финале-2018, — столько же, сколько в сумме набрали четыре предыдущих решающих матча чемпионатов мира.

Много на этом мундиале было установлено и индивидуальных достижений. Так, наставник сборной Франции Дидье Дешам стал третьим в истории после немца Франца Беккенбауэра и бразильца Марио Загалло, кому удалось выиграть турнир и в качестве игрока, и в качестве главного тренера. Дешам и Беккенбауэр на победных для своих команд чемпионатах мира были капитанами.

19-летний Мбаппе стал самым юным автором гола в финальном матче после легендарного бразильского «короля футбола» Пеле, забившего на ЧМ-1958 шведам в 17 лет.

Защитник «трехцветных» Рафаэль Варан стал четвертым футболистом после француза Кристиана Карамбё, бразильца Роберто Карлоса и немца Сами Хедиры, кто в один год выиграл ЧМ и Лигу чемпионов. Все они сделали это в составе «Реала».

Поразивший в финале и свои и чужие ворота хорват Марио Манджукич стал всего лишь вторым игроком после голландца Эрни Брандтса (1978), кому удавалось на одном чемпионате мира отметиться и автоголом, и обычным мячом. Впрочем, определение автогола за эти годы претерпело изменения.

Удивительно, но основной французский форвард Оливье Жиру за семь проведенных матчей и 546 игровых минут ни разу не попал в створ ворот, отметившись только одним баллом по системе «гол+пас» за результативную передачу.

Больше одного раза в истории чемпионами мира становились всего пять сборных. Сборная Бразилии выиграла пять титулов, немцы и итальянцы — по четыре и дважды на мировых первенствах побеждали сборные Аргентины и Уругвая. Теперь два титула и на счету сборной Франции.

Президент России Владимир Путин передал эмиру Катара Тамим бен Хамад Аль Тани эстафету чемпионата мира. Следующий мундиаль пройдет в этой ближневосточной стране в 2022 году.

Инф. «ЛК»