Двадцать шедевров, создающих праздничную атмосферу

Эти фильмы очень разные, но все они создают праздничную атмосферу. Так что бери теплый плед, запасайся какао и садись пересматривать уже полюбившиеся или совершенно незнакомые тебе фильмы.

Реальная любовь

Как ты уже понял, это фильм о любви. Она повсюду. Влюбленный в свою домработницу писатель, стареющая рок-звезда, скучающий премьер-министр, вдовец — все герои этого фильма станут свидетелями чего-то очень важного.

Один дома

Фильм, который давно стал символом Нового года. Я не знаю человека, который бы его не видел. Эта история запала в душу всем, ведь на новогодние праздники так хочется верить в чудеса.

Отпуск по обмену

Добрый, уютный и просто замечательный фильм о том, что перемены в жизни — это хорошо. Нам не хватает смелости отключить телефон на выходные или на время сеанса в кино, но после просмотра этого фильма, тебе захочется идти навстречу приключениям.

Интуиция

Этот фильм хочется смотреть, обняв любимого человека. Он ненавязчивый, с уместными шутками, приятной картинкой, хорошими актерами и с чудесной новогодней атмосферой, которая пробирается прямо под кожу.

Рождественская история

Это экранизация произведения Чарльза Диккенса. История скряги Скруджа дает нам шанс поверить в то, что даже глубоко разочарованный в этом мире человек, которому чуждо всё хорошее, может вновь начать радоваться своей жизни.

Семьянин

Включив этот фильм, создается впечатление, что ты смотришь очередную американскую мелодраму. Но ты будешь шокирован тем, как мастерски он раскрывает тему семейных ценностей и настоящего жизненного счастья.

Ноэль

Немного меланхоличный и грустный фильм рассказывает нам о хитросплетении людских судеб. Пусть волшебство встречается очень редко, пусть даже только один раз в год, но оно есть.

Старый Новый год

За два часа фильма ты увидишь 8 историй, которые переплетаются между собой. Они учат прощать, любить, отпускать и ценить. Также следует отметить чудесный актерский состав и прекрасную музыку.

Чарли и шоколадная фабрика

Волшебная сказка от причудливого Тима Бертона просто великолепна во всех отношениях. Декорации и спецэффекты, юмор на грани, философия, герои и актеры — всё продумано до мелочей.

Вечера на хуторе близ Диканьки

Вечная классика. Эта экранизация, хоть и снята почти полвека назад, захватывает своей добротой и юмором. Нечисть, кузнец, Оксана, пузатый Пацюк и другие герои не оставят тебя равнодушным.

200 сигарет

В этом фильме нет брызжущих с экрана счастья, веселья и жизнерадостности. Зато есть небанальный юмор, цепляющие истории, юношеская беспечность и любовь, свободная и легкая.

Подарок на Рождество

Немного наивная и не совсем правдоподобная, но все же добрая, озорная, веселая и по-настоящему праздничная комедия о том, на что способны родители в своей бесконечной любви к детям и в стремлении подарить им лучшие подарки.

Девчата

Удивительно, насколько ярким, красочным и эмоциональным может быть черно-белый фильм, оптимизм которого заразителен. Это кино способно растопить самое холодное сердце, заставить улыбнуться самого серьезного или грустного человека.

Карнавальная ночь

Фильм Эльдара Рязанова подарит тебе заряд позитива, а молодая Людмила Гурченко убедит тебя, что «Хорошее настроение не покинет больше вас!». Бессмертный шедевр кино.

Пока ты спал

Казалось бы, обычная мелодрама, но в это фильм невозможно не влюбиться, потому что история Золушки и Принца никогда не наскучит. Он так и подкупает своей теплотой, наивностью и романтикой.

Кейт и Лео

Превосходное сочетание мелодрамы и комедии, которое пока доступно лишь Голливуду. Эту сказку особенно приятно смотреть на Новый год, когда всем нам так хочется любви и тепла.

Чародеи

Это то самое настоящее, редкое, доброе советское кино, которое все так любят, если хотя бы раз видели. Актерской игрой, музыкой, юмором и сюжетом «Чародеи» несут в себе огромную веру в чудо и волшебство.

Неспящие в Сиэтле

Фильм, удивляющий своей простотой, содержательностью и трогательностью. Скоротать один из уютных предновогодних вечеров в компании его героев — это настоящий подарок для ума и сердца.

Ирония судьбы, или С легким паром!

Культовый фильм, цитаты из которого все мы знаем наизусть. Так же, как и герои, каждый год ходят в баню, мы каждый год 31 декабря смотрим этот добрейший фильм.

Дневник Бриджит Джонс

Мы любим этот фильм. Есть в нем что-то душевное и по-домашнему теплое, поэтому каждый год в один из зимних вечеров мы кутаемся в плед, берем большую кружку какао и снова пересматриваем историю Бриджит.