Двадцатая Вильнюсская книжная ярмарка приглашает на литературные поединки

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Юбилейная, 20-ая Вильнюсская книжная ярмарка, приглашает на почти 550 мероприятий, новинка этого года – литературные поединки, где встретятся авторы и критики.

Мероприятие, посвященное литературе, музыке, культурным дискуссиям, которое начнется более чем через неделю, обещает 200 встреч с авторами на стендах издательств, 18 мероприятий в пяти залах, более 50 гостей из-за границы.

Директор Литовского института культуры Аушрине Жилинскене утверждает, что наилучшим образом ярмарка отражает традиции и направления открытий.

«Это, пожалуй, определяет суть ярмарки, культурной программы, формат, как и известен, знаешь, что найдешь на ярмарке, чего ожидать, одновременно каждый год ожидают новости», – заявила она на пресс-конференции.

Традиционно на ярмарке будет действовать дискуссионный клуб, пять дискуссий будут посвящены литературным жанрам.

Новинка этого года – литературная дуэль.

«Литературные дуэли хороши тем, что никто не погибает, а мы ожидаем лучшего результата, поэтому за 15 минут автор и его критик должны будут максимально раскрыть преимущества той книги, о которой идет речь», – сказал глава Института литовской литературы и литуанистики Гитис Вашкялис.

Вильнюсская книжная ярмарка пройдет с 21 по 24 февраля.

Организаторы подсчитали, что за десять лет в рамках ярмарки состоялось более 5 700 мероприятий, на ней побывали более 5 200 участников, около 400 зарубежных гостей, более миллиона посетителей.

BNS