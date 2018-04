Две американские газеты получили Пулитцеровскую премию за расследование “российского вмешательства”

Редакции газет The New York Times и The Washington Post удостоились Пулитцеровской премии – 2018 в области национальной журналистики за серию материалов, посвященных предполагаемому российскому вмешательству в американские выборы президента. Перечень лауреатов опубликован на официальном сайте премии.

Как отмечают организаторы, премия изданиям присуждена за проделанную журналистами работу, радикально изменившую представление американцев о масштабах кампании Кремля по подрыву демократических устоев США, а также о связях России с предвыборной кампанией президента Дональда Трампа и представителями его штаба.

В общей сложности организаторы отметили два десятка публикаций этих изданий. Первая из них (статья The Washington Post о том, как бывший советник Трампа Майкл Флинн обсуждал возможное снятие антироссийских санкций с послом РФ) датируется 8 февраля 2017 года.

Отметим, что в прошлом году газета The New York Times также удостоилась Пулитцеровской премии по “российской” теме. Тогда объектом внимания журналистов этого издания стали сомнительные методы, которые применяются президентом России Владимиром Путиным и другими представителями российской власти для достижения целей на мировой арене.

В отмеченном премией цикле публикаций Russia’s Dark Arts, например, есть статья о том, что “журналистов, адвокатов, политиков и прочих россиян, которые угрожают имиджу Кремля, либо сажают по надуманным обвинениям, либо, что происходит все чаще, убивают”. В других материалах рассказывалось о кибератаке российских хакеров на серверы Демократической партии США, о бывшем помощнике президента Украины Поле Манафорте (позже он возглавил предвыборный штаб Дональда Трампа), о выгоде для Кремля от разоблачений WikiLeaks, а также о “военном” использовании Москвой православия.

Пулитцеровская премия – одна из самых престижных наград в области журналистики, а также литературы, музыки и театра.

