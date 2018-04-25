Две израильские ракеты упали возле международного аэропорта Дамаска

Две израильские ракеты в ночь на вторник, 26 июня, упали в непосредственной близости от международного аэропорта Дамаска. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщило государственное телевидение Сирии. Сведений о последствиях воздушного удара местные средства массовой информации не приводят.

Между тем ТАСС со ссылкой на AFP сообщает, что израильские ракеты поразили склад оружия, который находился неподалеку от аэропорта в сирийской столице. Склад, по предварительным данным, принадлежал ливанской группировке «Хизбаллах».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на сирийских повстанцев рассказывала, что сирийский режим переодевает в свою форму иностранных боевиков, включая «Хизбаллах» и иранцев, чтобы у Израиля не было формального повода наносить новые воздушные удары по территории Сирии. Как известно, Дамаск и Тегеран отрицают, что на территории Сирии действуют иранские военные формирования, но Израиль уверен, что это не так.

Один из командиров «Свободной сирийской армии» рассказывал изданию, что боевики «Хизбаллах» после объявления зоны деэскалации на юго-западе страны покинули регион в одной форме, а потому вернулись уже в другой, как «солдаты Асада».

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