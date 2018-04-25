Две реальности в отношениях Литвы и России

🔊 Воспроизвести

«В отношении Литвы к России сложились как бы две реальности: одна – официальная, замешанная на нынешней политической конъюнктуре, личных амбициях, а вторая реальность – идущая от жизни, объективных закономерностей и потребностей. О первой из них говорить не приходится – она на виду, у нее есть своих глашатаи, буквально в ежедневном режиме излагающие свое «неравнодушие» к нашей стране, а вот вторая реальность, на мой взгляд, заслуживает серьезного внимания», – сказал в интервью информационному агентству «РИА-Новости» Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Литве Александр Удальцов.

Так, по «итогам января-ноября прошлого года объем российско-литовского товарооборота увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41% и составил 4,2 млрд долл. США. Российский экспорт вырос на 48%, до 3,7 млрд долл. США, в основном за счет минеральных продуктов; импорт из Литвы увеличился на 3,6%, до 488 млн долларов США. Короче говоря, Россия остается до сих пор главным торговым партнером Литвы».

– На первый взгляд, отношения России и Литвы не развиваются, находятся в так называемом тупике. Видите ли Вы возможность восстановить взаимодействие, от чего зависит выход из тупиковой ситуации?

–Для того чтобы вывести двусторонние отношения из тупика, необходимо наличие политической воли обеих сторон для продвижения в этом направлении. С сожалением приходится констатировать: у литовской стороны такая воля отсутствует. Более того, официальный Вильнюс с удивительным упорством выступает за сохранение действующих и введение новых санкций против России, не задумываясь при этом не только об их обоснованности и правомочности, но и об их последствиях для собственной страны. Власти ЛР нагло, а другого слова и не подберешь, вмешиваются во внутренние дела России, периодически собирая на своей территории сходки представителей так называемой несистемной оппозиции из нашей страны, окопавшихся здесь «политэмигрантов», и инструктируя их, ни много ни мало, по методам изменения строя в РФ. Под раздуваемым мифом о «российской угрозе» проводится усиленная милитаризация государства, сюда зазываются для присутствия уже на постоянной основе дополнительные натовские формирования, запрашиваются новые западные вооружения и т.д. и т.п. Важно, чтобы жители этой прибалтийской страны отчетливо понимали: такая военная политика на самом деле серьезно подрывает, прежде всего, их безопасность. (…)

Лет 10-15 назад на Западе еще воспринимали литовцев в некотором роде как специалистов по России, консультировались с ними, исходя из этого посыла. Сегодня же официальный Вильнюс может выступать скорее как дезинформатор о реальном положении в соседней стране и ее политике. И это неудивительно: здесь подпитываются только искаженной информацией по российской тематике и добавляют в нее свою ложку дегтя.

– Страны Балтии, в том числе Литва, активно продвигают на площадках ЕС и НАТО тезис о том, что Россия представляет собой угрозу, поэтому необходимо развертывание сил Североатлантического альянса вдоль российской границы. Россия, в свою очередь, намерена отвечать на данные действия «зеркально». Не считаете ли Вы, что подобные шаги, как с одной стороны, так и с другой, не несут конструктива, и вопросы лучше решать политико-дипломатическим путем?

– Страны Балтии, в том числе Литва, не только говорят о необходимости развертывания сил НАТО вдоль наших границ, но и давно и весьма активно этим занимаются.

Численность войск Североатлантического альянса у российских границ возросла в несколько раз со времен «холодной войны», военная активность этого блока вдоль территории нашей страны достигла небывалого размаха. Постоянно наращивается группировка войск НАТО на «Восточном фланге», прежде всего в странах Прибалтики, где с 2017 г. на ротационной основе размещены так называемые многонациональные батальонные тактические группы этого военного блока. В настоящее время в их состав входят только сухопутные подразделения, но активно обсуждается вопрос об усилении их морским и воздушным компонентами. Руководство Литвы пытается также убедить западных партнеров в необходимости размещения союзнических войск НАТО в регионе на постоянной основе.

В рамках миссии Североатлантического альянса по охране воздушного пространства Прибалтийских государств на литовской авиабазе Литвы «Зокняй» дислоцированы дежурные силы ВВС НАТО. Причем, если в составе первой смены в 2004 г. дежурили четыре истребителя, то, к примеру, в 2017 г. их количество доводилось до 14.

Вооруженные силы Литвы совместно с американскими инженерами завершают модернизацию военного авиаполигона в Казлу-Руде. Объект находится в 60 км от границы с Россией. По заявлению руководства альянса, его планируется использовать в качестве тренировочной площадки ВВС НАТО, в частности, для отработки ударов по наземным целям с воздуха.

Литовские власти активно продвигают среди союзников тезис о необходимости скорейшего развертывания в странах Балтии региональной системы противовоздушной обороны, как это уже сделано в Румынии и планируется осуществить в Польше. Однако хорошо известно, что данные системы могут использоваться не только как оборонительные.

Согласитесь, что приведенные факты никак не свидетельствуют об укреплении миролюбивого начала в политике соседнего государства. В сложившихся условиях Россия вынуждена принимать ответные адекватные меры. В их числе развертывание новых частей и подразделений национальных Вооруженных сил в западной части РФ, изменение направленности военного планирования для гарантированного обеспечения суверенитета и территориальной целостности России.

Вы правы в том, что вопросы безопасности, в том числе в военной сфере, лучше решать политико-дипломатическим путем, и мы постоянно к этому призываем наших партнеров. Однако НАТО фактически приостановило взаимодействие с нашей страной. Отказывается сотрудничать с Россией в военной области и Литва. Вот один из примеров: в позапрошлом году власти выдворили отсюда российского военного атташе и не дали согласие на кандидатуру нового. Впрочем, в «избавлении» от российских дипломатов Литва давно находится в передовиках: в 2014 г. власти выслали из страны под абсолютно надуманным предлогом генерального консула России в Клайпеде, в 2017 году министр Л. Линкявичюс вручил роспослу список из девяти дипломатов, занимающихся «не тем, чем надо», в прошлом году Вильнюс горячо поддержал организованное Лондоном массовое выдворение сотрудников российских дипмиссий, причислив к ней троих наших работников. В таких случаях российская сторона, естественно, отвечала и будет отвечать исходя из принципа взаимности. Кстати, поиск «российских шпионов» – это один из приоритетов литовских властей. Новая широкая волна такой охоты поднимается сейчас в период предвыборной кампании. Цель ее очевидна: запугать людей, вытравить из них любые симпатии к России.

– Предоставляли ли прибалтийские страны доказательства мнимой российской угрозы?

– Если говорить о фактах выдворения, то никаких доказательств нам не представляли. О том же, как в Литве формируется перечень «российских угроз», убедительно свидетельствует такой свежий факт. Мэр Вильнюса Р. Шимашюс, питающий особые «симпатии» к нашей стране, пытается любыми средствами не допустить открытия в городе почти достроенного «Дома Москвы». Не добившись успеха, он обратился с запросом в ДГБ на предмет того, не является ли этот культурно-деловой центр угрозой национальной безопасности Литвы. Быстрый и утвердительный ответ главной спецслужбы ЛР не заставил себя долго ждать.

– Может ли Россия отказаться от транзита газа через Литву?

– Трубопроводный газ экономически более выгоден и остается основным источником энергоснабжения Калининградской области. Соответствующий долгосрочный договор о его транзите через Литву подписан с оператором литовской газопередающей системы до 2025 г. Поэтому не вижу каких-либо оснований для отказа нашей страны от сотрудничества с литовскими партнерами по данному вопросу.

Публикуется в сокращении.