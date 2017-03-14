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Две трети жителей Литвы поддерживают запрет физических наказаний для детей

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 14, 10:00   |   Комментариев: 5

Две трети жителей Литвы поддерживают законодательный запрет физических наказаний для детей, показывает опрос, проведенный по заказу агентства новостей BNS компанией исследований RAIT.

На вопрос, согласны они или не согласны с тем, чтобы применение физических наказаний для детей было запрещено законом, 30,7% респондентов ответили, что совершенно согласны, а еще 37% – что согласны. Таким образом, в общей сложности за запрет физических наказаний для детей высказались почти 68% жителей страны.

12% опрошенных сказали, что не согласны с таким законом, а совершенно не согласных было почти один процент, показывают данные опроса. Как отмечает RAIT, об актуальности этого вопроса для общества говорит то, что мнение не выразили всего 1,6% опрошенных. Почти 18% ответили, что у них нет определенного мнения по этому вопросу.

Компания RAIT 9-26 февраля провела опрос жителей Литвы в возрасте 15–74 лет, было опрошено 1020 респондентов.

14 февраля сейм Литвы принял поправки к Закону об основах защиты прав ребенка, запрещающие применять к детям физические наказания. Представители неправительственных организаций подсчитали, что Литва стала 52-ым государством в мире, которое ввело такой запрет.

Закон, который обсуждался много лет, был принят после трагедии в Кедайняй, когда был до смерти избит четырехлетний мальчик.

BNS

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Комментарии читателей (5)
  1. (90.140.159.137) Солдат пишет:
    2017 03 14 at 15:31

    Ничего скоро и они сами ипью это общество деградантов до дна.

  2. (90.140.159.137) Солдат пишет:
    2017 03 14 at 15:30

    Наши яйцеголовые всё делают чтоб общество превратить в зоопарк и человеков на вроде идиота Алдоны.

  3. (217.132.125.7) Алдона пишет:
    2017 03 14 at 12:30

    Ты тимур мог бы ничего не писать. Я знаю что ты как полное ничтожество – сторонник телесных наказаний. Прекрати постоянно наказывать Аса – он после этого слишком много линков копипастит, расслабляется, баран.

  4. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 03 14 at 11:04

    ваще то подобные “законы” только поощряют безнаказанность несовершеннолетней шпаны!вполне себе упитанное небольшое стадо из 15-16 летнее пацаньё запросто может забить даже крепкого мужичка! Подлость в том что защищаясь и разбив нос или опустив почки такому малолетнему отморозку совершеннолетний дяденька ещё и останется виноват ! Из крайностей советских времён влезли в ещё более худшие крайности идиотиотического либерализма, воспитывая такими законами безнаказанность

  5. (185.15.227.211) Читатель пишет:
    2017 03 14 at 10:14

    А к совершеннолетним можно? Не вижу смысла разделять по возрасту. Права должны быть равны и относиться к человеку. Ещё, “наказание” – неоднозначный термин, по-моему надо говорить о физическом насилии, как о более общем понятии…






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