Две трети жителей Литвы поддерживают законодательный запрет физических наказаний для детей, показывает опрос, проведенный по заказу агентства новостей BNS компанией исследований RAIT.
На вопрос, согласны они или не согласны с тем, чтобы применение физических наказаний для детей было запрещено законом, 30,7% респондентов ответили, что совершенно согласны, а еще 37% – что согласны. Таким образом, в общей сложности за запрет физических наказаний для детей высказались почти 68% жителей страны.
12% опрошенных сказали, что не согласны с таким законом, а совершенно не согласных было почти один процент, показывают данные опроса. Как отмечает RAIT, об актуальности этого вопроса для общества говорит то, что мнение не выразили всего 1,6% опрошенных. Почти 18% ответили, что у них нет определенного мнения по этому вопросу.
Компания RAIT 9-26 февраля провела опрос жителей Литвы в возрасте 15–74 лет, было опрошено 1020 респондентов.
14 февраля сейм Литвы принял поправки к Закону об основах защиты прав ребенка, запрещающие применять к детям физические наказания. Представители неправительственных организаций подсчитали, что Литва стала 52-ым государством в мире, которое ввело такой запрет.
Закон, который обсуждался много лет, был принят после трагедии в Кедайняй, когда был до смерти избит четырехлетний мальчик.
Метки: RAIT, Закон, Литва, опрос
Ничего скоро и они сами ипью это общество деградантов до дна.
Наши яйцеголовые всё делают чтоб общество превратить в зоопарк и человеков на вроде идиота Алдоны.
Ты тимур мог бы ничего не писать. Я знаю что ты как полное ничтожество – сторонник телесных наказаний. Прекрати постоянно наказывать Аса – он после этого слишком много линков копипастит, расслабляется, баран.
ваще то подобные “законы” только поощряют безнаказанность несовершеннолетней шпаны!вполне себе упитанное небольшое стадо из 15-16 летнее пацаньё запросто может забить даже крепкого мужичка! Подлость в том что защищаясь и разбив нос или опустив почки такому малолетнему отморозку совершеннолетний дяденька ещё и останется виноват ! Из крайностей советских времён влезли в ещё более худшие крайности идиотиотического либерализма, воспитывая такими законами безнаказанность
А к совершеннолетним можно? Не вижу смысла разделять по возрасту. Права должны быть равны и относиться к человеку. Ещё, “наказание” – неоднозначный термин, по-моему надо говорить о физическом насилии, как о более общем понятии…