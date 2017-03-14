Две трети жителей Литвы поддерживают запрет физических наказаний для детей

Две трети жителей Литвы поддерживают законодательный запрет физических наказаний для детей, показывает опрос, проведенный по заказу агентства новостей BNS компанией исследований RAIT.

На вопрос, согласны они или не согласны с тем, чтобы применение физических наказаний для детей было запрещено законом, 30,7% респондентов ответили, что совершенно согласны, а еще 37% – что согласны. Таким образом, в общей сложности за запрет физических наказаний для детей высказались почти 68% жителей страны.

12% опрошенных сказали, что не согласны с таким законом, а совершенно не согласных было почти один процент, показывают данные опроса. Как отмечает RAIT, об актуальности этого вопроса для общества говорит то, что мнение не выразили всего 1,6% опрошенных. Почти 18% ответили, что у них нет определенного мнения по этому вопросу.

Компания RAIT 9-26 февраля провела опрос жителей Литвы в возрасте 15–74 лет, было опрошено 1020 респондентов.

14 февраля сейм Литвы принял поправки к Закону об основах защиты прав ребенка, запрещающие применять к детям физические наказания. Представители неправительственных организаций подсчитали, что Литва стала 52-ым государством в мире, которое ввело такой запрет.

Закон, который обсуждался много лет, был принят после трагедии в Кедайняй, когда был до смерти избит четырехлетний мальчик.

BNS

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