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Движение либералов призывает Г.Стяпонавичюса выйти из партии и Сейма

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Руководители Движения либералов призывают Г.Стяпонавичюса, которому предъявлены подозрения по делу о политической коррупции, сложить полномочия депутата Сейма и выйти из партии, сообщает ответсекретарь партии Реналдас Вайсбродас.

Правление партии в четверг приняло решение, что член партии, которому предъявлены подозрения по уголовному делу, должен незамедлительно выйти из партии и с занимаемых политических постов.

“Это единственный человек, хотя он и приостановил членство, которому предъявлены подозрения. Г.Стяпонавичюс проинформирован о решении партии, мы ждём его ответа”, – сказал BNS в пятницу Вайсбродас.

Служба специальных расследований (ССР) подтвердила, что  Г.Стяпонавичюс в четверг был опрошен в качестве подозреваемого.

Сейм на прошлой неделе по просьбе Генпрокурора лишил Г.Стяпонавичюса парламентской неприкосновенности. Правоохранительные органы подозревают, что Г.Стяпонавичюс договаривался с Р.Курлянскисом относительно финансирования партии, а голосуя за принятие благоприятных для концерна правовых актов принизил авторитет Сейма и дискредитировал звание депутата.

Г.Стяпонавичюс утверждает, будто с бизнесменом вёл переговоры только о выделении поддержки на гражданские инициативы, но не по голосованию в парламенте.

BNS

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