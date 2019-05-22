Дворец профсоюзов идет под снос

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Архитекторы со всего мира и литовские проектировщики соревнуются в конкурсе идей на строительство концертного зала на горе Таурас, тем временем депутаты Вильнюсского горсовета приняли решение снести здание Дворца профсоюзов. На его месте на горе Таурас и появится концертный зал. На снос дворца правительство выделило 1,9 млн евро. Планируется, что здание снесут до конца 2019 года.

«Я рад видеть прогресс в этом деле: в феврале мы объявили международный конкурс на архитектурную идею, который вызвал огромный интерес, а сегодня мы осуществили еще один шаг относительно возведения символа столицы — концертного зала на горе Таурас. Уже в 2023 году на горе будет возвышаться современный Национальный концертный зал. Планируется, что первый концерт в нем состоится по случаю 700-летия Вильнюса», — сказал вице-мэр Витаутас Миталас.

По данным Вильнюсского городского самоуправления, сейчас готовят проект по сносу здания, позже проведут конкурс на проведение этих работ, которые планируют завершить к концу декабря 2019 г. Конкурс на архитектурный проект будет длиться до июля 2019 года. В 2021 г. начнется строительство концертного зала. В нем должно быть два помещения — на 1700 и на 500 мест.

Дворец профсоюзов был построен в 1963 году. В течение длительного времени он был заброшен и не использовался. В 2004 г. в здании начался большой пожар, уничтоживший часть строения, правое его крыло почти полностью выгорело. После этого объект не ремонтировали, дворец приходил в запустение. 1 августа 2018 года во время экспертизы здания выяснилось, что оно не только пострадало во время пожара, но и функционально износилось, кроме того, мешает строительству концертного зала, поэтому его решили снести.

Идея построить на горе Таурас Народный дом принадлежит патриарху нации Йонасу Басанавичюсу. В 1911 году на горе Таурас был куплен участок земли для строительства Народного дома. Басанавичюс ездил в США для сбора средств на осуществление строительства. Но и тогда Народный дом в Вильнюсе не появился.

Планы строительства в этом месте Народного дома обсуждают около 20 лет, но проект так и не начали осуществлять.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt