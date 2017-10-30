Двух американок, пять месяцев дрейфовавших на яхте в Тихом океане, доставили на базу ВМС США на Окинаве

Две гражданки США, которые были спасены на прошлой неделе американскими моряками после пяти месяцев дрейфа на яхте в Тихом океане, в понедельник, 30 октября, прибыли на базу ВМС США в японской префектуре Окинава, сообщает AP.

В минувшую среду экипаж американского военного корабля Ashland обнаружил яхту, на которой находились две женщины и две собаки, в 1,5 тыс. км от побережья Японии. Судно доставило Дженнифер Аппель и Ташу Фуаву на военную базу в Японии.

Как выяснилось, 3 мая женщины отправились в плавание из Гонолулу (штат Гавайи) к острову Таити, они собирались потратить на весь путь около 18 дней. Однако в их планы вмешалась стихия. 30 мая двигатель их яхты сломался во время шторма. Добраться до суши, используя парус, путешественницам не удалось.

Американки пытались отправлять сигналы о бедствии, однако их не слышали из-за низкого уровня судоходства в районе дрейфа. Только 24 октября тайваньское рыболовное судно обнаружило девушек, после чего на спасение к ним направился корабль Ashland.

К счастью, на судне был достаточный запас круп и макарон, благодаря чему путешественницы выжили. Их собаки тоже вынуждены были питаться этими продуктами. К моменту обнаружения яхты продовольственные запасы команды практически закончились.

В понедельник Дженнифер и Таша стояли на капитанском мостике рядом с командиром Ashland и другими высокопоставленными военными, когда корабль прибыл на базу.

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Метки: В мире, Гавай, Гонолулу, Таити