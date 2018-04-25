Двух жителей Шри-Ланки арестовали за взятку картонному полицейскому

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Двое жителей Шри-Ланки оказались под арестом из-за шуточного видеоролика о даче взятки картонному полицейскому, сообщает ВВС. На видео мотоциклист подъезжает к картонной фигуре и с улыбкой протягивает ей деньги.

Молодого человека и его приятеля, выступившего оператором, обвинили в порче государственной собственности, а также в унижении и создании отрицательного имиджа полиции. Обоих позже отпустили под залог, сумма которого не называется.

Картонные полицейские были расставлены вдоль крупных дорог Шри-Ланки в прошлом году, чтобы снизить число случаев лихачества и опасного вождения. Несколько месяцев назад два молодых человека были арестованы за кражу картонной фигуры.

По данным международной организации Transparency International, полиция — одно из самых коррумпированных ведомств Шри-Ланки. На прошлой неделе два офицера были задержаны после вирусного видео, на котором они предположительно получают взятку возле президентского офиса, расположенного рядом с главным полицейским управлением Шри-Ланки.

Глава дорожной полиции страны Аджит Рохана в прошлом году заявлял, что ведомство принимает меры по наказанию правонарушителей, и призвал общественность жаловаться на таких взяточников.

NEWSru.com