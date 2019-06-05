«Дюймовочку»  представят в Вильнюсе

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Литовские зрители уже знакомы с творчеством учеников балетной школы, созданной заслуженной артисткой Республики Беларусь примой-балериной Мариной Вежновец. Ее спектакли «Спящая красавица» и «Щелкунчик» восхитили и покорили сердца любителей балета. На организаторов обрушился поток просьб еще раз пригласить в Литву этот признанный во всем мире коллектив с новым балетным спектаклем. В Вильнюсе уже демонстрировался эскиз данного произведения, а теперь будет представлена его окончательная, отшлифованная до совершенства версия.

21 сентября, в субботу, в 18.00 на сцене столичного Театра танцев (Šokio Teatras, T. Kosciuškos g. 11) состоится самый лучший и новый в репертуаре театра, насыщенный мастерством, эмоциями, уникальными декорациями и костюмами прекрасный балет «Дюймовочка».

Бессмертная сказка Андерсена получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце. Она переносит зрителей в волшебный мир… Здесь живет сказочник Оле Лукойе. Как только он взмахнет своей волшебной палочкой, из чудесного цветка появится крохотная девочка – Дюймовочка. Сколько приключений ей предстоит пережить! Ее похитят противные Жабы, прогонят надменные Майские Жуки, затем она окажется в услужении у Мыши и едва избежит замужества со скупым Кротом. Но наступит весна, и Ласточка, спасенная Дюймовочкой в зимнюю стужу, на своих крыльях перенесет ее в волшебную страну, где она встретит своего Принца.

Спектакль впечатляет не только красивыми театральными костюмами и яркими декорациями, но и, главное, профессиональным мастерством юных артистов в возрасте от 3-х до 10 лет, в постановке задействовано около 70 танцоров. Специалисты в области балетного искусства отмечают высокий уровень постановки и ее уникальность – классический балет в исполнении детей.

В Вильнюс прибудет 91 человек, в том числе исполнители, работники сцены, ассистенты балетмейстеров, звуко- и светотехники.

Билеты до 9 июня — только с 14 евро!

С удовольствием приглашаем на балет для всей семьи «Дюймовочка»! Билеты на спектакль продаются во всех кассах Bilietai.lt.

Информация по сотрудничеству, заказу билетов и пр. по телефонам: +370 671 76502; +370 645 36403