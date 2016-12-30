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Дж.Маккейн: обязательства Литвы выделить в 2018 г. на нужды обороны 2% – важный сигнал

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 30, 13:00   |   Комментариев: 0

Обязательства Литвы по выделению в 2018 г. на нужды обороны 2% валового внутреннего продукта (ВВП) – это важный сигнал, заявил в Вильнюсе сенатор-республиканец Джон Маккейн.

“Я благодарю вас за вашу поддержку по увеличению оборонного финансирования до 2% ВВП. Это сигнал, который мы должны послать”, – сказал в четверг, выступая в Институте международной политики и политологии Вильнюсского университета глава Комитета вооружённых сил Сената США Джон Маккейн.

“Вы можете помнить, что избранный президент Д.Трамп в ходе избирательной кампании жаловался на весомую поддержку входящих в НАТО стран”, – добавил он.

В ходе избирательной кампании Д.Трампа у стран Центральной и Восточной Европы вызвали обеспокоенность заявления кандидата о том, что он относительно обороны стран-союзников НАТО определится только после того, как оценит, в достаточной ли мере они финансируют оборонные нужды.

Завершающие визит в Вильнюсе сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эйми Клобушар позднее отправятся в Украину.

BNS

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