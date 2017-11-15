Джери

Знакомьтесь – это наша маленькая Джери. Малышка еще боязливая, и надо немного времени и терпения, пока она начнет вам доверять. Но тогда уже полностью показывает, какая она замечательная. Джери любит людей, которым доверяет, с охотой играет и общается с ними. Она очень хочет иметь хозяев, которых будет видеть каждый день, ждать их возвращения с работы, а потом уютно устраиваться рядышком. Если хотите стать таким другом и хозяином нашей Джери, звоните нам по телефону 860533452.

Команда «Лесе».

Метки: N46 (1186) 16 ноября, приют для животных