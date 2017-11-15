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Джери

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 16, 0:01   |   Комментариев: 0

LTK1547-15Знакомьтесь – это наша маленькая Джери. Малышка еще боязливая, и надо немного времени и терпения, пока она начнет вам доверять. Но тогда уже полностью показывает, какая она замечательная. Джери любит людей, которым доверяет, с охотой играет и общается с ними. Она очень хочет иметь хозяев, которых будет видеть каждый день, ждать их возвращения с работы, а потом уютно устраиваться рядышком. Если хотите стать таким другом и хозяином нашей Джери, звоните нам по телефону 860533452.

Команда «Лесе».

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