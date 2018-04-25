Э. Борисов приступает к работе послом Литвы в Польше

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Президент Литвы Даля Грибаускайте вручила верительные грамоты послу страны в Польше Эдуарду Борисову.

Приступающего к работе посла президента призвала помогать литовским инвестициям, поддерживать тесные связи в сферах культуры, науки и искусства, сообщила пресс-служба главы государства.

А также – продолжать диалог по вопросам просвещения национальных меньшинств и развивать отношения с литовской общиной в Польше.

На встрече обсуждался двухсторонний диалог Литвы и Польши, экономическое сотрудничество, реализация стратегических проектов, укрепление региональной безопасности и актуальные вопросы повестки работы Евросоюза.

По словам Д. Грибаускайте, важно и далее стремиться к более тесному сотрудничеству по повестке вопросом безопасности и трансатлантическому взаимодействию, сохранять общий подход к Восточному соседству и улучшать реализацию стратегических проектов.

Э. Борисов работает в МИД Литвы с момента его основания в 1990 году.

В 1991 году дипломат работал представителем министра иностранных дел в Польше, также был временным поверенным в делах Литвы в Чехии и Словакии, директором Департамента протокола, генеральным консулом в Санкт-Петербурге, послом Литвы при ООН в Женеве. С 2015 года возглавлял Департамент МИД по делам Латинской Америки, Азии, Африки и Океании.

Проблемы польского национального меньшинства в Литве омрачали отношения двух государств, однако в последнее время Варшава смягчила тон в этом вопросе, две страны обмениваются визитами высокого ранка, восстанавливают работу парламентской ассамблеи двух государств.

BNS