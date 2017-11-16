  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.11.16 Текущий номер: N46 (1186) 16 ноября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Э. Гентвилас будет претендовать в председатели Литовского либерального движения

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 16, 11:00   |   Комментариев: 0

Временный председатель оппозиционного Литовского либерального движения (ЛЛД), парламентарий Эугениюс Гентвилас будет претендовать в председатели партии на предстоящих в декабре выборах.

О своем решении Э. Гентвилас сообщил соратникам во время заседания правления партии в среду вечером, информировала BNS пресс-атташе партии Довиле Тускяните.

Несколько дней назад об участии в выборах лидера ЛЛД первым объявил парламентарий, председатель парламентской Антикоррупционной комиссии Виталиюс Гайлюс.

Выборы председателя партии состоятся на съезде 9 декабря.

Э. Гентвилас возглавляет фракцию ЛЛД в сейме, сейчас он также временно возглавляет и партию. Он временно исполняет обязанности председателя партии после того, как в конце октября пост лидера ЛЛД покинул мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс, отреагировав на уход с должностей трех заместителей членов правления партии, в том числе и В. Гайлюса.

Разногласия в ЛЛД в последнее время вызывают продолжающееся полтора года расследование правоохраны, в котором подозрения предъявлены самой партии, а также принятое в начале ноября Главной избирательной комиссией решение не выделить партии полугодовую дотацию.

За ЛЛД сейчас проголосовали бы 9% избирателей, показывает опрос, проведенный по заказу новостного агентства BNS компанией маркетинговых исследований RAIT.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿