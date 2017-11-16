Э. Гентвилас будет претендовать в председатели Литовского либерального движения

Временный председатель оппозиционного Литовского либерального движения (ЛЛД), парламентарий Эугениюс Гентвилас будет претендовать в председатели партии на предстоящих в декабре выборах.

О своем решении Э. Гентвилас сообщил соратникам во время заседания правления партии в среду вечером, информировала BNS пресс-атташе партии Довиле Тускяните.

Несколько дней назад об участии в выборах лидера ЛЛД первым объявил парламентарий, председатель парламентской Антикоррупционной комиссии Виталиюс Гайлюс.

Выборы председателя партии состоятся на съезде 9 декабря.

Э. Гентвилас возглавляет фракцию ЛЛД в сейме, сейчас он также временно возглавляет и партию. Он временно исполняет обязанности председателя партии после того, как в конце октября пост лидера ЛЛД покинул мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс, отреагировав на уход с должностей трех заместителей членов правления партии, в том числе и В. Гайлюса.

Разногласия в ЛЛД в последнее время вызывают продолжающееся полтора года расследование правоохраны, в котором подозрения предъявлены самой партии, а также принятое в начале ноября Главной избирательной комиссией решение не выделить партии полугодовую дотацию.

За ЛЛД сейчас проголосовали бы 9% избирателей, показывает опрос, проведенный по заказу новостного агентства BNS компанией маркетинговых исследований RAIT.

BNS

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