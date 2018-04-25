Э.Гентвилас: иск Клайпедского порта — впустую

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Бывший руководитель Клайпедского морского порта, председатель Движения либералов Эугениюс Гентвилас сомневается в том, что Дирекции морпорта удастся взыскать с него почти 2 млн евро за якобы причинённый ущерб. Он убеждён, что данное дело — безнадёжное, но не исключает возможности, что иск станет сигналом о приближающихся выборах.

«Я готов отправиться в суд, судиться, победить и получить деньги не только за работу адвокатов в суде, но и за их работу по подготовке ответа на претензию в 2016 году. По моему мнению, Дирекция порта со своими адвокатами понесёт убытки, которые причинит государству, судясь со мной в безнадёжном дел», — сказал Э.Гентвилас BNS.

Клайпедский морской порт в четверг сообщил, что выставил депутату парламента иск в размере 1,9 млн евро — якобы такой ущерб он причинил порту, своевременно не уплатив деньги строителям причалов. Иск порта на такую же сумму был выставлен Гентвиласу ещё в сентябре 2016 года.

По словам Э.Гентвиласа, этот иск и предыдущие претензии порта могли быть вызваны предстоящими в следующем году выборами в органы местного самоуправления, Европейский парламент и президента. Выборы в Сейм состоятся осенью 2020 года.

Э.Гентвилас возглавлял Клайпедский порт с июня 2009 года по ноябрь 2012 года, до избрания в Сейм.

BNS