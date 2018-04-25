Э. Гентвилас не боится распада Либерального движения

🔊 Воспроизвести

Лидер литовских либералов Эугегниюс Гянтвилас заявил, что не опасается распада Либерального движения в связи с тем, что партию покинула депутат Аушрине Армонайте, заявившая о создании новой политической силы.

«Пусть создает, для меня это не сюрприз, я давно заявлял порталам и телеканалам, что цель — создание новой партии, но одновременно хотят еще как можно больше расколоть Либеральное движение. Либеральное движение расколоть не удалось, за исключением Вильнюсского отделения, далее пусть ищут успеха среди людей, в Литве много либерально настроенных людей», – сказал BNS Э. Гянтвилас.

На вопрос о том, не опасается ли он, что вновь создаваемая партия может сократить ряды Либерального движения, фигурирующего в деле о политической коррупции концерна MG Baltic, Э. Гянтвилас сказал, что разговоры о крахе партии слышит уже два года.

«Уже два года мне говорят – вот-вот распадется Либеральное движение. Как вы видите, так не произошло, поэтому мне нечего комментировать. Кому понравились шаги (мэра Вильнюса – BNS) Р. Шимашюса по расколу партии, те уже присоединились к Р. Шимашюсу. Больше никаких распадов нет», – сказал лидер Либерального движения.

Депутат А. Армонайте, покинувшая партию в начале ноября, в пятницу заявила, что берется за создание новой политической силы. По ее словам, учредительный съезд партии состоится в начале следующего года.

А. Армонайте и мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс вышли из оппозиционного ЛЛД, когда вильнюсское отделение партии приняло решение участвовать в предстоящих выборах посредством создания общественного избирательного комитета.

BNS