Э. Гентвилас: после выборов призовем либералов объединиться

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Лидер оппозиционного Либерального движения Эугениюс Гентвилас заявил, что после муниципальных выборов призовет либеральные силы к объединению.

В пятницу в интервью радиостанции Ziniu radijas он прогнозировал хорошие результаты возглавляемого им движения – восемь постов мэров и 170 мандатов в советах самоуправлений. Поэтому после выборов, по его мнению, Либеральное движение может стать ядром консолидации либеральных сил.

«Я считаю, что мы останемся в политическом пространстве в качестве либеральной силы, и уже после муниципальных выборов объявим инициативы объединения либеральных сил. Я говорю о партии Зуокаса, об инициативах Аушрине Армонайте, Рямигиюса Шимашюса, которые пока не очень успешны. Я не хочу насмехаться, напротив, я думаю о возможности сотрудничества в том или ином формате, мы не хотим сжигать мосты», – сказал он.

В ноябре прошлого года А. Армонайте, вышедшая из Либерального движения, сообщила, что создает новую политическую партию. На этой неделе в интервью порталу lrt.lt А. Армонайте утверждала, что учредительный съезд новой либеральной партии должен состояться после всех выборов этого года.

А. Армонайте и мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс вышли из оппозиционного Либерального движения, когда Вильнюсское отделение партии решило участвовать в муниципальных выборах путем создания отдельного общественного избирательного комитета.

Прямые выборы мэров и выборы в советы самоуправлений Литвы состоятся 3 марта.

BNS