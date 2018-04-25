Э. Гянтвилас рад, что у либералов будет столько же мэров, как и у «аграриев»

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Председатель Либерального движения Эугениюс Гянтвилас рад тому, что у либералов будет столько же мэров, сколько у «аграриев» — шесть.

«У нас шесть мэров – столько же, сколько у «аграриев», которые заявляли, что победят на всех выборах, сметя всю Литву. Для меня это важный факт. На выборах мэров мы 3–4-ая партия среди политических партий. Это для меня важный факт», – сказал BNS политик.

По его словам, в 2011 году либералы были в правительстве с тремя министрами, тогда получили 106 мандатов в муниципальных советах, а сейчас у них будет 136, с учетом коалиций.

«Я оцениваю выборы как успешные», – подчеркнул Э. Гянтвилас.

В 2015 году у Либерального движения было десять мэров, среди них Вильнюса и Клайпеды. На нынешних выборах партия утратила позиции градоначальников в обоих крупных городах, а также в Варенском и Аникшчяйском самоуправлениях. За исключением последнего муниципалитета, где победил кандидат консерваторов, в остальных победили бывшие мэры либералов, пришедшие на выборы с общественными комитетами.

Э. Гянтвилас сказал, что «остановить поезд комитетов не удалось не только ему, с либералами, но и другим партиям».

«Можно сказать, что либералы не совладали с ситуацией в Вильнюсе и Клайпеде. Но давно никто не может совладать, это показали и выборы 2015 года», – сказал Э. Гянтвилас.

BNS