Э. Курис : факты о тюрьме ЦРУ вполне убедительны, обжаловать их нельзя

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Делегированный Литвой судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге Эгидиюс Курис говорит, что установленные судом факты о действовавшей в стране секретной тюрьме ЦРУ вполне убедительны, а юридических возможностей оспорить их нет.

Он сказал это после того, как премьер Саулюс Сквярнялис в среду неожиданно объявил, что правительство обратится в Большую коллегию ЕСПЧ с просьбой пересмотреть решение суда о том, что в Литве в 2005-2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ США для содержания подозреваемых в терроризме.

Э. Курис сказал, что поскольку он является судьей, то не может комментировать возможности принятия жалобы Большой коллегией. Ранее Минюст Литвы публично признал, что таких возможностей практически нет.

«Мне было бы интересно посмотреть, на чем будет основано это решение. Согласно Конвенции, есть только два критерия, соответствующее которым дело может быть передано Большой коллегии. В Большую коллегию нельзя обращаться, если считают, что суд неправильно установил факты», — сказал Э. Курис BNS.

«Я был в составе суда, который рассматривал дело против Литвы, и могу сказать, что факты вполне убедительны», — добавил он.

На прошлой неделе Министерство юстиции официально объявило, что Литва не станет обращаться в Большую коллегию ЕСПЧ.

Тогда Минюст указал, что отсутствуют возможности, что Большая коллегия примет жалобу, потому что практика суда устоялась и «не следует считать, что поднимаемая в решении проблема может считаться серьезной проблемой всеобщего значения в европейском и глобальном масштабе».

Из-за незаконного содержания в заключении в Литве ЕСПЧ обязал Литву выплатить 130 тысяч евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубейде (Заину аль-Абидин Мохаммеду Хусейну).

47-летний Абу Зубейда подозревается в причастности к терактам 11 сентября. Сообщается, что сейчас он находится в заключении на базе Гуантанамо на Кубе.

Представители кабмина Литвы пытались убедить ЕСПЧ, что в предполагаемых помещениях тюрьмы ЦРУ в Антавиляй (под Вильнюсом) на самом деле должен был действовать центр поддержки разведки, а вызвавшими подозрение самолетами в Литву доставлялись не люди, а оборудование связи.

Премьер С. Сквярнялис сказал, что жалоба будет подана, так как Литве следует «поступать последовательно и до конца стоять на той позиции, которая была сформулирована».

BNS