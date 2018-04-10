Э. Макрон: мы выбираем сильную Европу, которая способна защититься от внешних угроз

Балтийские страны и Францию объединяет то, что все страны твердо высказались за сильную Европу, которая способна защититься от всех внешних угроз, сказал в понедельник после встречи с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии президент Франции Эммануэль Макрон.

“Мы все, присутствующие здесь, вчетвером, твердо высказались за сильную независимую Европу, которая способна защититься от всех внешних угроз, защищать свой суверенитет, за амбициозную Европу, которая хочет модернизироваться, бороться и идти вперед”, – сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам встречи с президентами стран Балтии в Париже.

“Я верю в Европу, которую объединяет один принцип – у всех, кто хочет прогрессировать, должна быть возможность это сделать. Чтобы их не останавливали те, кто иногда хочет подождать. Литва, Эстония, Латвия руководствуются этим принципом с момента своего вступления в Европейский Союз (ЕС), в Шенгенскую зону, в еврозону. Этот принцип сегодня позиционирует их в центре Европы”, – сказал Э. Макрон.

Он также подчеркнул, что решение стран Балтии выбрать Европу “особенно важно сегодня, когда контекст международных связей такой мутный и непредсказуемый”.

Э. Макрон сказал, что эта ситуация обязывает его продолжать тесное сотрудничество, и отметил вклад Литвы в операцию MINUSMA в Мали, которая считается одной из самых опасных миротворческих миссий ООН.

“Франция участвует в миссии воздушной полиции стран Балтии. Вы с нами в миссии в Африке – и в этой связи я хочу особенно поприветствовать заметно увеличившийся литовский военный контингент в MINUSMA”, – сказал Э. Макрон.

Литовский президент Даля Грибаускайте на пресс-конференции подчеркнула, что “целью Франции является общая, сильная, интегрированная и пользующаяся уважением Европа”, а также добавила” “С такой Францией нам по пути”.

“Это лидерство, которое мы видим сегодня со стороны Франции, внушает уважение и его следует поддержать. Мы заодно с инициативами Франции, так как они на пользу всей Европе и также жителям Литвы”, – сказала Д. Грибаускайте.

Чуть позже она сказали Литовскому радио и ТВ в Париже, что поддерживает идею президента Франции о создании сил быстрого реагирования ЕС.

“Мы, страны Балтии и Литва, готовы напрямую участвовать во вновь создаваемых структурах”, – отметила президент Литвы.

BNS

Метки: Литва