Э. Зингерис – докладчик ПАСЕ при подготовке резолюции

Член сейма Литвы, консерватор Эмануэлис Зингерис назначен докладчиком Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) при подготовке резолюции об обстоятельствах убийства российского оппозиционного деятеля Бориса Немцова и оценке их расследования.

Кандидатуру литовского парламентария неделю назад выбрал Комитет по вопросам права и правам человека ПАСЕ. Его Э. Зингерис прежде всего и ознакомит со своими исследованием и рапортом о гибели российского политика.

По словам Э. Зингериса, сообщение будет согласовываться с юристами.

Он сказал, что московский суд в июне огласит окончательный вердикт об убийстве Б. Немцова, тогда и начнется подготовка сообщения.

“После того, как они дадут оценку, мы дадим оценку тому, как они оценили, и плюс еще другие обстоятельства, потому что мы оцениваем Б. Немцова как самого известного деятеля российского демократического движения и политики”, – сказал Э. Зингерис BNS.

“Мы попытаемся узнать, как расследовалось (дело об убийстве – BNS), как был убит, кто исполнители и, особенно, кто заказчики этого убийства. Там есть разные удивительные вещи. Будет приглашен высказаться адвокат семьи убитого российского оппозиционного политика Вадим Прохоров”, – добавил член сейма.

BNS

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