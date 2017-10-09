Э. Зингерис выдвинут кандидатов на должность председателя ПАСЕ

Член делегации сейма Литвы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Эмануэлис Зингерис выдвинут кандидатом на должность председателя ПАСЕ, сообщил офис парламентария.
Э. Зингериса предложил на эту должность председатель фракции Европейской народной партии Аксель Фишер.
Э. Зингерис поборется за этот пост с представительницей Кипра Стеллой Кириакиди.
Председатель ПАСЕ будет избираться 9–13 октября во время осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге.
ПАСЕ – наиболее широко представленная ассамблея в Европе, она объединяет делегатов из национальных парламентов 47 стран.
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