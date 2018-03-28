ЕБРР думает финансировать энергетику солнца и ветра в Литве, покупать “зеленые облигации”

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность и в дальнейшем оказывать финансовую поддержку проектам в области обновляющейся энергетики и энергетической эффективности в Литве. Банк интересуется возможностью снова инвестировать в “зеленые облигации”, говорит менеджер ЕБРР для стран Балтии.

“Главной темой были источники обновляющейся энергии, как мы могли бы оказывать поддержку, финансировать их более широкое использование (…) Сейчас мы думаем о том, что мы могли бы сделать в области энергетики солнца и ветра”, – сказал Матти Хииринен после встречи с литовским министром энергетики во вторник.

По его словам, в июле прошлого года ЕБРР, который в июле прошлого года инвестировал в “зеленые облигации” холдинга Lietuvos energija, рассмотрит возможность делать это и в будущем.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал, что обсудил с М. Хиириненом и Национальную стратегию энергетической независимости, возможности укрепления позиций литовской энергетической промышленности в регионе.

По словам министра, на встрече обсуждалась и возможность ЕБРР содействовать поддержке производящих энергию потребителей, например, в области солнечной энергетики, так как здесь нужны сравнительно небольшие инвестиции, которые отчасти препятствуют развитию этому виду выработки и доступности такой энергии для населения.

ЕБРР администрирует средства Фонда закрытия Игналинской АЭС, финансирует реновацию многоквартирных домов в Литве, кроме того, банк в прошлом году инвестировал в “зеленые облигации” холдинга Lietuvos energija, немного раньше – в капитал банка Siauliu bankas. ЕБРР также предоставил кредиты некоторым литовским предприятиям. В мае 2017 года Агентство по развитию открытых инвестиций подписало договор с ЕБРР о предоставлении кредита в размере 50 млн. евро на реновацию многоквартирных домов в Литве.

Литва является членом ЕБРР с 1992 года.

BNS

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