  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.11.09 Текущий номер: N44 (1184) 2 ноября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

ЕБРР улучшил прогнозы экономического развития Балтийских стран

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 09, 10:00   |   Комментариев: 0

В среду Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогнозы роста экономики Балтийских стран на этот и следующий год.

“Прежде всего, начата реализация инвестиций, которые долгое время откладывались и будут финансироваться и за счет средств Евросоюза. Во-вторых, оживление кредитования нефинансовых организаций свидетельствует о росте частных инвестиций, которые поддерживаются положительными ожиданиями внешнего спроса. Частное потребление, вероятно, останется сильным, его будет поддерживать улучшение ситуации на рынке труда”, – говорится в отчете ЕБРР.

По сравнению с прогнозами, опубликованными в мае, ожидание роста ВВП Литвы увеличено на 0,7 пункта до 3,6%, Латвии – на 1,6 пункта до 4,7%, Эстонии – на 1,3 пункта до 3,7%.

В 2018 году ЕБРР ожидает рост экономики Литвы в размере 3,5%, что на 0,5 пункта больше, чем в мае, а ВПП Латвии и Эстонии увеличатся соответственно на 0,9 пункта до 4,1% и на 0,7 пункта до 3,4%.

BNS

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿