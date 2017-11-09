ЕБРР улучшил прогнозы экономического развития Балтийских стран

В среду Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогнозы роста экономики Балтийских стран на этот и следующий год.

“Прежде всего, начата реализация инвестиций, которые долгое время откладывались и будут финансироваться и за счет средств Евросоюза. Во-вторых, оживление кредитования нефинансовых организаций свидетельствует о росте частных инвестиций, которые поддерживаются положительными ожиданиями внешнего спроса. Частное потребление, вероятно, останется сильным, его будет поддерживать улучшение ситуации на рынке труда”, – говорится в отчете ЕБРР.

По сравнению с прогнозами, опубликованными в мае, ожидание роста ВВП Литвы увеличено на 0,7 пункта до 3,6%, Латвии – на 1,6 пункта до 4,7%, Эстонии – на 1,3 пункта до 3,7%.

В 2018 году ЕБРР ожидает рост экономики Литвы в размере 3,5%, что на 0,5 пункта больше, чем в мае, а ВПП Латвии и Эстонии увеличатся соответственно на 0,9 пункта до 4,1% и на 0,7 пункта до 3,4%.

BNS

Метки: ВПП Латвии, ЕБРР, Литва