ЕЦБ не берется оценивать обращение Кабмина Литвы к прокурорам по банковским ставкам

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Европейский Центробанк (ЕЦБ) не намерен оценивать отдельные экономические расследования или внутриполитические дискуссии, а также решение литовского правительства запросить прокурорскую оценку действий органов финансового надзора во время кризиса 2009-2010 годов, когда по причине выросшей ставки межбанковских кредитов Vilibor сильно подорожали жилищные кредиты в литах, сообщил портал 15min.lt.

Однако, по информации 15min.lt, ЕЦБ дал понять, что если потребуется, то он готов решительно реагировать на угрозы независимости центрального банка Литвы, поскольку центральные банки, согласно договору ЕС, не принимают указаний других ведомств.

«Мы информируем, что не комментируем проходящие расследования и не вмешиваемся во внутриполитические дискуссии», – отметил 15min.lt старший представитель ЕЦБ по связям с общественностью Никос Керанис.

Отвечая на вопрос 15min.lt о важности независимости Центрального банка, представитель ЕЦБ переслал заявление президента ЕЦБ Марио Драги, сделанное в Вашингтоне 13 апреля, в котором выражалось беспокойство по поводу независимости ЦБ США. Н. Керанис также добавил письмо, направленное члену Европарламента Еве Кайли, в котором председатель совета наблюдателей ЕЦБ Андреа Эрния заверяет, что Европейский Центробанк «готов решительно реагировать на угрозы независимости, если это только потребуется».

BNS напоминает, что после того, как председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якялюнас представил правительству проводимое его комитетом парламентское расследование, связанное с экономическим кризисом 2009 года, кабмин Литвы попросил Генпрокуратуру оценить деятельность литовских органов финансового надзора во время кризиса.

По словам премьера Саулюса Сквярнялиса, прокурорам будет направлен запрос о том, должным ли образом государственные ведомства, ответственные за надзор за финансовыми учреждениями в 2008 и 2009 годах, «выполняли предусмотренные в правовых актах функции», также просьба оценить вероятную потребность в защите общественного интереса, «потому что из-за Vilibor немало людей, у которых были ипотечные кредиты в литах, понесло большие убытки.

С. Якялюнас на прошлой неделе засомневался, надлежащим ли образом БЛ осуществлял надзор за коммерческими банками, которые во время кризисами могли манипулировать индексом Vilibor, в результате чего жители, взявшие ипотечные кредиты, могли потерять около 500 млн евро.

BNS