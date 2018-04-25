Единая Ирландия

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Большинство ирландцев хотят видеть Ирландию снова единой, об этом говорят результаты опроса, проведенного Amárach Research по заказу национального радио RTE1.

63% жителей острова мечтают об объединении Севера и Юга и только 18% опрошенных желают видеть остров разделенным, а 19% затруднились ответить на вопрос.

В последнее время, в связи с Brexit возобновились дискуссии о возможности воссоединения острова в рамках одного государства. Однако, большинство опрошенных не связывают свою мечту об объединении с выходом Британии из Евросоюза.

48% опрошенных считают, что не Brexit станет причиной объединения всех 32 графств, при этом только 31% респондентов считают Brexit триггером процесса воссоединения.

Что не удивительно, ирландцы разделились поровну в вопросе о возможности возникновения на острове физической границы после Brexit.

При отсутствии договорённости к 29 марта Британия будет вынуждена следовать требованиям Международной Торговой Организации и будет вынуждена ввести таможенный контроль на своих рубежах. 37% опрошенных считают, что граница с Севером неизбежна и столько же считают, что ее не возникнет, 26% ирландцев затруднились ответить на этот вопрос.

russianireland.com