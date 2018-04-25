Эдинбург введет туристический налог в 2 фунта

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Эдинбург, столица Шотландии, последует примеру Парижа и Барселоны и первым из городов Соединенного Королевства введет туристический налог размером в 2 фунта стерлингов (2,5 доллара). Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

Такое решение принято городским советом, который надеется ежегодно пополнять подобным образом казну на 14,6 миллиона фунтов (18,8 миллиона долларов).

Этот налог намечено взимать с каждого гостиничного номера или комнаты в мини-гостиницах за ночь в течение первых семи дней пребывания постояльцев. Исключение составляют кемпинги — оборудованные лагеря для автотуристов.

По словам лидера Шотландской национальной партии (правящей в Шотландии) в городском совете Эдама Маквея, подобному шагу предшествовали общенациональные дебаты. Введение налога приветствовал 91 процент жителей Эдинбурга, принявших участие в общегородских консультациях. Однако против этого выступил целый ряд организаций туристического сектора северного региона Великобритании, более половины владельцев мини-отелей.

«Мы обеспокоены возможностью того, что из-за этих и других затрат некоторые мини-гостиницы решат закрыть свои двери и в гостиничном бизнесе может произойти спад», — заявил глава шотландской ассоциации мини-гостиниц Scottish Bed and Breakfast Association Дэвид Уэстон.

Согласно оценкам организации UK Hospitality, выражающей интересы самых различных сфер туризма, связанных с гостиничным бизнесом, общепитом, сектором развлечений и активного отдыха, достопримечательностями, нововведение негативно скажется на индустрии. Как полагает исполнительный директор организации Кейт Николс, дополнительный налог еще больше подорвет сектор размещения в Шотландии.

В свою очередь официальный представитель Шотландского туристического альянса отметила, что индустрия туризма встревожена и разочарована. Данный шаг нанесет, по ее словам, огромный ущерб глобальной репутации Шотландии с конкурентной точки зрения.