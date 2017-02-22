Единственный приоритет власти

Стоя в магазине у кассы, я услышала разговор двух мужчин. Они, видимо, старые знакомые, может, бывшие сотрудники, и вот встретились в магазине за покупками.

– Где ты сейчас? – спрашивает один.

– В Исландии, – отвечает тот.

– Где работаешь?

– Я отделочник, поэтому делаю все, штукатурю, крашу. Вскоре снова отправлюсь в Исландию. А ты где?

Собеседник ему отвечает, что работает на одном государственном предприятии, делает все – ремонтирует, чинит, что нужно, понимай – мастер на все руки. Очередь короткая, поэтому я успела только услышать, что первый снова едет в Исландию, и что в бригаде такие золотые руки очень нужны.

Такие разговоры идут каждый день, а Литва за год теряет по одному городку величиной с Укмярге. Причины эмиграции – экономические, люди уезжают за лучшими заработками. Эмигрируют не только те, кто не может найти работу здесь, в Литве, но и те, у которых есть работа. Работодатели уже бьют во все колокола о нехватке рабочих рук.

Меж тем у властей – олимпийское спокойствие. Трудовой кодекс замаринован, а мы между тем примеряем национальные костюмы.

И все-таки властям не очень спокойно, единственное, что их действительно беспокоит, чтобы не оскудел карман властей. В Литве с каждым годом становится меньше жителей, налогоплательщиков, а публичные финансы с каждым годом растут. Прилагаются усилия, чтобы те, кто еще не уехал из страны, еще больше пополняли закорма власти. Власть говорит – эти бюджеты не для нас, они – для жителей, но если численность жителей уменьшается, то может, и бюджеты должны уменьшаться? И все же единственный бюджет «Содры» действительно предназначен только для жителей, а все остальные – для их величества публичных закупкок. А там – сами знаем, кто получает выгоду.

Создается впечатление, что власть усиленно старается подтолкнуть людей уезжать из Литвы. Вот хотя бы и «не нарочно» принятые с января поправки, касающиеся более высокого налогообложения людей, занимающихся разными видами индивидуальной деятельности. Какую весточку посылают эти поправки разным старательным трудягам? Кати из Литвы, пока не остался из-за налогов без последних штанов.

Мало того, уже строят планы еще большего налогообложения этих лиц. Будто они, создав себе рабочее место, платят слишком мало. Потому что работающие по трудовому договору платят больше. Вместо того, чтобы обсудить необходимость снижения налогового бремени работающим, власти полагают, что 55-процентным налогом должны облагаться все. И вот тогда-то будет реализована налоговая справедливость. И что очень хорошо, что человек получает меньше половины того, что он заработал. А потом еще пятую часть платит в виде налога на добавленную стоимость.

А еще власть пускает пыль в глаза, что если все будут платить налоги поровну, то можно будет говорить о снижении общего тарифа. В это могут поверить разве что самые наивные. Налоги в последние годы только повышались – или повышался тариф, как НДС, или расширялась база – как подоходный налог с населения. И все это сопровождается жестким администрированием. А как же иначе – ведь собирать неуменьшающиеся поступления в бюджет – это единственный наглядный приоритет власти. Только этот приоритет является неприемлемым для людей – и они это демонстрируют, уезжая за рубеж.

Власть упорно не хочет признавать, хотя факты – налицо. Когда «Содра» пригрозила, что будет взыскивать недоплату обязательного страхования здоровья с населения, это вызвало волну декларирующих свою эмиграцию. Вот так – чтобы обратных путей осталось как можно меньше. Сколько еще людей должно будет уехать, чтобы власть, наконец, поняла, что избранный ею приоритет и саму власть оставит у разбитого корыта.

Рута ВАЙНЕНЕ, экономист

Комментарий прозвучал в эфире радио LRT.

Метки: N8 (1148) 23 февраля, Мнение, налоги, НДС, Рута Вайнене, Содра, тариф, Трудовой кодекс, Экономист