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Eesti Gaas – клиент клайпедской распределительной станции СПГ

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 14, 13:00   |   Комментариев: 0

Эстонская газовая компания Eesti Gaas на этой неделе начала пользоваться Клайпедской распределительной станцией сжиженного природного газа (СПГ).  Klaipedos nafta подписала договор о резервировании мощностей с Eesti Gaas, сообщила компания.

“Мы делаем еще один шаг в деятельности СПГ малых объемов, и в определенном смысле мы ступили на эстонский рынок”, –  отметил в пресс-релизе глава Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс.

Эстонская компания резервировала возможность грузить на автогазовозы через терминал 1,5 тыс. кубометров СПГ. На этой неделе Eesti Gaas отгрузила первую партию СПГ – около 18 тонн.

Клайпедскую распределительную станцию СПГ, кроме Eesti Gaas, уже использует польская компания Duon, эстонская JetGas ir еще две компании, название которых не раскрываются.

BNS

Метки: 

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