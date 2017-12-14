Eesti Gaas – клиент клайпедской распределительной станции СПГ

Эстонская газовая компания Eesti Gaas на этой неделе начала пользоваться Клайпедской распределительной станцией сжиженного природного газа (СПГ). Klaipedos nafta подписала договор о резервировании мощностей с Eesti Gaas, сообщила компания.

“Мы делаем еще один шаг в деятельности СПГ малых объемов, и в определенном смысле мы ступили на эстонский рынок”, – отметил в пресс-релизе глава Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс.

Эстонская компания резервировала возможность грузить на автогазовозы через терминал 1,5 тыс. кубометров СПГ. На этой неделе Eesti Gaas отгрузила первую партию СПГ – около 18 тонн.

Клайпедскую распределительную станцию СПГ, кроме Eesti Gaas, уже использует польская компания Duon, эстонская JetGas ir еще две компании, название которых не раскрываются.

BNS

Метки: Литва