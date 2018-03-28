Эффект минимальных взносов привел к сокращениям

С 1 января у работодателей появилась обязанность платить содровские взносы с минимальной месячной зарплаты даже в том случае, если работник зарабатывает меньше или ежедневно работает по 2-3 часа.

Правда, такое решение сильно коснулось самих работников. Как сообщается, в течение декабря и января работы лишились около 3 тысяч человек.

Бремя было слишком тяжелым

Считают, что такое налоговое бремя было слишком тяжелым для работодателей, особенно если работник работал едва несколько часов в день.

«Из-за того, что вступило в силу это требование, 3 тысячи людей могли оказаться теми, для кого это стало причиной лишиться работы в период декабря-января, потому что работодатели уже заранее отреагировали на изменения.

Правда, все это очень относительно, потому что мы располагаем данными за январь. Сейчас уже можно приложить все усилия, чтобы люди, которые, возможно, пострадали, испытывали как можно меньше страданий», – говорит Юлита Варанаускене – главный советник «Содры».

Правда, по ее словам, следует учитывать, что более чем у 40 проц. этих работников зарплата не составляла и 100 евро. А тысячи их получали месячную зарплату 10, 20, 40 евро. Считается, что уволены были работники, техники, инженеры, работающие на предприятиях розничной и оптовой торговли, на транспорте.

«На предприятиях по уборке также заметны конкретные увольнения и сокращение числа работников», – сказала Варанаускене.

Меньше «минималки» – 131 тысяча человек

По данным «Содры», в январе число людей, получавших зарплату меньше минимальной, было 131 тысяча. Из них только на 73 тысячи человек распространялось требование минимальных взносов социального страхования.

«Число людей, которые не зарабатывают минималки и не обеспечивают себе всех минимальных социальных гарантий, уменьшилось, а такова и цель минимальных взносов», – сказала Варанаускене.

За 38 тысяч жителей страны, работавших весь месяц, работодатели уплатили дополнительные взносы социального страхования с тем, чтобы они могли приобрести полный стаж. Еще 37 тысяч работников, которые получили в декабре зарплату меньше минимальной, в январе заработали более высокие доходы, превышающие минимальные, с которых уплачены взносы социального страхования.

Всего работодатели доплатили взносы за 39 тысяч работников, проработавших весь месяц, и за 6 тысяч тех, кто работал неполный месяц. В числе тех, за которых уплачены доплаты, – 800 работающих иностранцев. Средняя доплата социального страхования за одного человека – немногим более 50 евро.

В прошлом году 25% лиц, которым назначены пенсии по старости, не имели обязательного стажа, а средняя назначенная им пенсия – 162 евро. Это вдвое меньше средней пенсии при наличии обязательного стажа.

Положительные и отрицательные последствия

По словам Варанаускене, в кратковременной перспективе можно предвидеть и больше возможных последствий этого решения – и положительных, и отрицательных.

«Возможные положительные последствия – это то, что уменьшаются возможности нечестной конкуренции, когда хитрые работодатели не всегда законными способами избегают или уменьшают взносы социального страхования и таким образом экономят за счет гарантий социального страхования, а также то, что увеличивается общий уровень доходов.

Возможные отрицательные последствия – это то, что из-за возросших издержек производства работодатели могут уволить низкооплачиваемых работников или менять условия труда, формы деятельности работников с тем, чтобы избежать обязательств», – говорит Варанаускене.

По ее словам, введение минимального взноса социального страхования – это стратегическое решение, основная цель которого – помочь людям с низкими доходами получить право на пенсию. Истинные результаты этого решения должны сказаться через несколько лет – часть выходящих на пенсию людей, не накопивших обязательного стажа, должна постепенно сокращаться.

«Мы понимаем, что это болезненное решение, и поэтому постоянно отслеживаем ситуацию, анализируем тенденции. Я не сомневаюсь, что мы еще вернемся к этой теме в этом году, оценивая доходы работающих и ситуацию на рынке труда.

Одного месяца мало для отслеживания тенденции, однако и предварительные данные за февраль показывают, что общее число уволенных в этом году такое же, как и в прошлом, а взносов социального страхования доплачено даже несколько больше, чем в январе – работодатели приспособились к новым требованиям», – сказала Ю. Варанаускене.

С нынешнего января работодатели должны уплатить в «Содру» взносы социального страхования с суммы, не меньшей, чем минимальная месячная зарплата. Проблема в том, что совсем неважно, что человек работает всего несколько часов или вообще столько не зарабатывает.

Как «Содра» информировала раньше, такие изменения должны коснуться около 150 тысяч работников – примерно 14% всех работающих в Литве.

Инф. «ЛК»

Метки: N13 (1205) 29 марта, Минимальная заработная плата, Содра, содровские взносы