Эффект Руты Ванагайте

Скандал вокруг писательницы Руты Ванагайте привел к целому ряду парадоксов, но не думает утихать. Автор книги «Наши» о роли местных жителей в Холокосте написала открытое письмо, в котором выразила сожаление в связи со скандалом. Письмо восприняли как извинения, но скандал этим не закончился. Теперь Р. Ванагайте грозят уголовным делом, а ее раскаяние называют «пиар-акцией», чтобы уйти от ответственности. Зато за время шумихи историки не только нашли предположительное место захоронения предводителя послевоенных партизан Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, но и узнали множество новых неизвестных широкому кругу общества подробностей тех лет.

Извинилась?

Рута Ванагайте спустя неделю скандала скорректировала свои высказывания о предводителе послевоенных партизан Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе.

Писательница утверждает, что не могла знать весь контекст обстоятельств сотрудничества Раманаускаса-Ванагаса с КГБ, не знала обстоятельств его ареста и последующего расстрела. На своей странице в социальной сети Facebook автор «Наших» написала открытое письмо, которое многие восприняли как извинения.

«Я не хотела скандала. Я не хотела задеть дочь известного предводителя партизан и память ее отца. Она вынесла больше, чем можно себе представить. Я не хотела лишить спокойствия себя и свою семью. Не хотела лишиться всех своих книг. Я лишилась.

Мои комментарии прозвучали в самое неподходящее время — в день презентации веселой автобиографической книги. Вопреки тому, что говорится в теории заговора, это было случайное совпадение и моя большая ошибка. Она стоила мне очень дорого. Вопросы, которые я опрометчиво и не вовремя подняла — относительно фактов из биографии главы партизан Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса — прозвучали как обвинения в адрес литовского героя, и это вызвало возмущение со стороны общества. Мои слова были восприняты как атака против Литвы, инициированная вражескими силами. Такой реакции я ни в коем случае не ожидала, и я просто потрясена.

Я потрясена и фактами, которые сегодня обнародовал в своем интервью историк Юодис, детально изучивший документы. Я точно их не знала: ни об отношениях главы партизан с КГБ и его мотивах, ни о страшных и долгих пытках. Сегодня я открыто признаю, что мое высказанное мнение относительно того, что Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса не пытали, а он изувечил себя сам, было абсолютно ошибочное, оно опиралось на зафиксированную в делах ложь, в которых пытались спрятать следы пыток. Я очень сожалею о своих поспешных и высокомерных комментариях в общественном пространстве.

Надеюсь, что в Особом архиве Литвы для всеобщего обозрения когда-нибудь будут выставлены все дела — и агентурные, и НКВД, и КГБ, с которыми я не могла ознакомиться, потому что они доступны только профессионалам.

И все-таки на фоне этого скандала я продолжаю верить, что зрелое открытое демократическое общество — это то, которое всегда может раскрыть все страницы своей истории без всякой цензуры, не применяя критерия, который выгоден правде. Я верю, что в Литве появятся историки, которые раскроют литовскому обществу всю историческую правду без страха и самоцензуры. Я верю, что только открытое для правды общество может быть свободным и устойчивым к вражеской пропаганде.

Известный семиотик Альгирдас Юлюс Греймас на вопрос, чему должен научиться литовский народ, от чего избавиться, ответил: «Научиться критически смотреть на себя и, самое главное, выдержать тот свой критический взгляд».

В этом письме я лично совершаю именно такое действие».

Не поверили

Казалось бы, тема закрыта, однако литовские СМИ тут же зацепились за формулировки извинений Ванагайте.

Что значат утверждения о вере, что в Литве когда-нибудь появятся историки, которые раскроют литовскому обществу всю историческую правду без страха и самоцензуры?

«Значит, сейчас таких историков нет. Поэтому трудно поверить в ее искренность, когда она признает, что ее мнение относительно того, что Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса не пытали, а он изувечил себя сам, было ошибочным, и сожалела по поводу поспешных и высокомерных комментариев в общественном пространстве», — замечает литовский национальный транслятор LRT.

«На фоне возможных судебных разбирательств, о которых заговорила дочь Раманаускаса-Ванагаса, такое заявление может быть стремлением избежать нависшей над ней уголовной ответственности или смягчения наказания», — продолжает LRT.

«Такая преступная деятельность, связанная с клеветой или защитой чести и достоинства, в уголовном деле преследуется только по просьбе пострадавшего лица. Инициатива пострадавшего — решающий элемент для такой уголовной юстиции. Если потерпевшее лицо действительно верит в искренность извинившегося лица и не предъявляет такого уголовного обвинения, такое действие может считаться стремлением избежать уголовной ответственности.

Конечно, это может повлиять на суд в плане выбора уголовной ответственности. Но мы говорим только о том случае, если суд поверит, что этот поступок искренний, а не формальное стремление кого-то определить и избежать такой ответственности», — говорит доцент кафедры уголовной юстиции Вильнюсского университета доктор Ремигиюс Мяркявичюс.

На грани возбуждения уголовного дела

А до уголовного дела, оказывается, действительно рукой подать. Генпрокуратура уже заканчивает рассмотрение просьбы совета Движения борьбы за свободу Литвы привлечь Руту Ванагайте к ответственности по статьям Уголовного кодекса – как за клевету в отношении главы партизан Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, так и за осквернение памяти погибшего.

Прокуроры рассматривают этот вопрос уже неделю – заявление было получено еще 30 октября. Представители Генпрокуратуры утверждают, что прокуроры не будут тянуть время и обещают принять решение уже в ближайшие дни.

К правоохранительным органам обратился глава совета организации, объединяющей бывших партизан и участников борьбы за свободу – Движения борьбы за свободу Литвы. Он конкретно заявил, что считает, что своими публичными высказываниями о главе партизан Ванагайте совершила два преступных деяния.

Статья 154 Уголовного кодекса регламентирует, что тому, кто в СМИ оклеветал другого человека, будто он совершил тяжкое или очень тяжкое преступление, может грозить штраф или арест, либо лишение свободы сроком до двух лет.

Часть 2 статьи 313 Уголовного кодекса об осквернении памяти погибшего гласит, что тот, кто публично распространил о погибшем ложную информацию, способную вызвать панику среди людей или подкосить уважение к его памяти, совершил уголовный проступок, поэтому ему грозит наказание в виде общественных работ или штрафа, либо в виде лишения свободы или ареста. Тому, кто распространял о другом человеке информацию, не соответствующую действительности, способную унизить того человека или подломить веру в него, грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы, либо ареста, либо лишения свободы сроком до одного года.

Скандал вырвался на международную арену

Тем временем Еврейская община Литвы объявила, что не располагает данными, что Адольфас Раманаускас-Ванагас мог быть связан с Холокостом.

«Сейчас Еврейской общине Литвы неизвестны достоверные, подтвержденные историческими документами данные, подтверждающие обвинения, брошенные в адрес Раманаускаса-Ванагаса, якобы он участвовал в Холокосте литовских евреев», — говорится в сообщении.

Община встала на сторону историков, которые утверждают, что Раманаускаса-Ванагаса за его борьбу за свободу Литвы зверски пытали советские должностные лица, и нет никаких документов, подтверждающих его участие в Холокосте.

«Согласно обнародованным документам, во время пыток Раманаускаса-Ванагаса кастрировали, выкололи глаз, во время пыток он впал в кому. Позже глава партизан по решению советских должностных лиц был расстрелян», — говорили в эти дни различные историки.

Однако Еврейская община Литвы объявила, что хотя и уважает право издательства Alma littera, которое приняло решение изъять все книги Ванагайте и их утилизировать, «самому осуществлять и развивать бизнес-стратегию», но решение изъять из продажи книги Ванагайте назвала «чрезмерным».

«Призывая все стороны воздержаться от поспешных высказываний, вызывающих вражду в обществе, Еврейская община Литвы подчеркивает, что дискуссия по сложным вопросам литовско-еврейской истории должна опираться на принципы уважения, открытости, честности», — говорится в заявлении.

Другой взгляд у Европейского еврейского конгресса, который также выпустил свое заявление, но уже в поддержку Ванагайте.

«Наверно, трудно себе представить, что в 2017 году по политическим причинам запрещено издательство книг, где выражены позиции, которые не все одобряют. Рута — смелая женщина, чей голос необходим литовцам, которые хотят ознакомиться со своим прошлым, особенно в период Холокоста, и нужно похвалить ее, а не нападать на нее», — говорится в заявлении организации.

Из-за этого заявления Министерство иностранных дел Литвы выразило «сожаление». По мнению МИД, нельзя «противопоставлять геноцид евреев и вооруженную борьбу Литвы с советской оккупацией».

«Литва уже много лет работает в сфере изучения Холокоста и просвещения общества на эту тему, консультируясь с международными еврейскими организациями, также с Всемирным еврейским конгрессом и Европейским еврейским конгрессом. Противопоставление геноцида евреев и антисоветского сопротивления Литвы в этом контексте абсолютно неприемлемо и только искажает историю», — говорится в заявлении МИД.

«Остается только сожалеть по поводу такого заявления Европейского еврейского конгресса», — утверждает МИД.

Нашли российский след

И, конечно, эта история не могла обойтись без пресловутого «российского следа». Портал Alfa пишет, что литовские историки уже исследовали обстоятельства убийств евреев в Друскининкай, Лейпалингисе, Лаздияй, Мяркине. Там названы конкретные организаторы и участники. Раманаускаса никто нигде не называл.

«За исключением одного человека, Нахмана Душанского из КГБ, который его (Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса) пытал. В 1977 году он в документах КГБ написал несколько ложных данных о Раманаускасе, приписав ему должность, которую занимали совсем другие, сейчас уже установленные личности. Но в 2008 году в своем предсмертном интервью 90-летний Душанский (он уехал еще в советское время в Израиль) еще обвиняет Раманаускаса в организации убийства евреев в окрестных городках. В Литве уже были проведены исследования убийств евреев в Дзукии, установлены их обстоятельства, и обвинения Душанского попахивали старческим маразмом. Только в тот раз о Раманаускасе распространялось еще больше лжи. Чего добивался Душанский, уже не важно, потому что он также твердил об участии другого легендарного партизана Юозаса Лукши-Даумантаса в убийствах в гараже «Летукис», что также десять лет назад охотно тиражировалось. И это повторялось вновь, несмотря на то, что обстоятельства убийства евреев в гараже «Летукис» были исследованы, и были даже установлены конкретные организаторы и исполнители согласно архивам Литвы и Германии», — пишет Alfa.

«Публикация интервью с Душанским в 2010 году совпала с появлением поддерживаемой Кремлем организации «Мир без нацизма», в совет которой входили и Эфраим Зурофф, и директор российского пропагандистского портала Regnum Модест Колеров. В 2015 году обозреватель The Daily Beast Джеймс Кирчик коротко охарактеризовал эту организацию как «правительственная неправительственная организация», стремясь прицепить фашистские этикетки правительствам стран Прибалтики и Украины, активно борющимся с влиянием России, искажая и политизируя память о Холокосте (используя сталинские методы — объявлять всех несогласных «фашистами» или «нацистами»), фактически углубила проблему, с которой якобы должна была бороться: она опошлила Холокост», — пишет портал.

А сам скандал уже давно перекочевал на страницы международных СМИ, в которых четко дают понять, что ошибка Ванагайте, причем в вопросительной форме, не может быть поводом для всеобщей травли со средневековым изъятием книг из продажи. Кроме того, скандал привел и к положительным результатам для самого общества, которое в эти дни зачитывалось подробностями о послевоенной истории. Ну а сама Рута Ванагайте, если давление на нее будет продолжено и после открытого письма с признанием ошибки, может превратиться в Жанну д’Арк и мученицу, что принесет Литве непоправимый репутационный ущерб.

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N45 (1185) 9 ноября, КГБ, НКВД, Рута Ванагайте