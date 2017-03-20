Эфир некоторых литовских телеканалов процентов на 40 заполнен российской продукцией

Больше всего созданных в России программ и фильмов в Литве транслируют телеканалы Lietuvos rytas и BTV, показывает исследование, проведенное Литовской комиссией по радио и ТВ (ЛКРТВ).

ЛКРТВ дала оценку официальному расписанию программ телеканалов за период 6-12 марта с целью установить, сколько эфирного времени отдано национальной телепродукции, а сколько – телепродукции Европы, России или других стран. Комиссия предприняла это исследование после того, как на прошлой неделе получила обращение парламентского консерватора Лауринаса Кащюнаса.

Большую часть эфирного времени (38%) созданная в России телепродукция, включая анонсы фильмов или программ, по результатам исследования, занимала на телеканале Lietuvos rytas, ненамного отстает и канал BTV. На нем российские программы, фильмы, по информации ЛКРТВ, занимали за неделю 35,5% эфирного времени. Правда, исследование не дало оценку тому, какую часть эфира занимает вклинивающаяся в содержание программы реклама, так что ее время было приплюсовано к времени транслировавшихся тогда программы или фильма.

В эфире телеканала TV6 российская продукция составляла более 7%, на телеканалах TV3 ir TV8 – около 2%.

Содержание эфирной сетки телеканала LRT Lituanica за неделю полностью было литовским, ненамного отставал и канал Info TV, на котором было примерно 92% литовского содержания. Большую часть эфира литовские программы или фильмы занимали и на остальных каналах национального вещателя: на канале LRT Kultura – 77%, на канале LRT – 60%. Эти каналы, а также LNK, по данным комиссии, за неделю не показали ни одной минуты созданного в России содержания.

Л. Кащюнас просил ЛКРТВ провести этот анализ, подчеркивая, что в заметно возросших объемах российской телепродукции заметно пропагандирование российского или советского образа жизни. И он, и глава ЛКРТВ Эдмундас Вайтекунас не сомневаются, что именно через популярную культуру в сознании некоторых жителей страны лучше всего закрепляются элементы ностальгии по советскому времени.

По мнению Л. Кащюнаса, люди, ощущающие ностальгию по советскому времени, связывают это с разочарованием в демократическом устройстве Литвы и с “прокремлевской геополитической ориентацией”.

“Я считаю, что имеет место определенная причинно-следственная связь, которая российской пропаганде хорошо известна. И через эту продукцию поп-культуры они усиливают так называемую концепцию “русского мира”, нагнетают ностальгический элемент. Это геополитика, и не нужно в этом сомневаться”, – полагает член сейма.

BNS

Метки: Литва, ЛКРТВ, эфир