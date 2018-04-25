Египет будет давать вид на жительство в обмен на покупку недвижимости

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Египет будет предоставлять вид на жительство иностранцам, приобретающим недвижимость в этой республике.

Согласно решению правительства, которое вступит в силу в течение августа 2018 года, иностранные граждане смогут получать вид на жительство на 1 год, 3 и 5 лет в случае покупки ими объектов недвижимости.

Резидентская виза сроком на один год будет выдаваться при покупке жилья стоимостью до 100 тысяч долларов США, на 3 года — при покупке недвижимости на 200 тысяч долларов, и на 5 лет — если недвижимость стоит 400 тысяч долларов, сообщает новостной портал Ближнего Востока Zawya , входящий в структуру агентства Thomson Reuters.

Поправки в закон о предоставлении резидентской визы иностранцам сроком на один год правительство Египта одобрило еще в мае 2017 года. Однако затем в него были внесены поправки, касающиеся сроков виз.

В кабмине объяснили такие меры экономической необходимостью, рассчитывая, что в страну поступят миллиарды долларов из заграничных банков. Доходы от покупки недвижимости в обмен на ВПЖ должны уменьшить давление на валютные резервы страны и местный спрос на доллары.

Глава египетской палаты недвижимости в Федерации отраслей промышленности Тарек Шукри считает, что новый закон будет способствовать серьезному притоку иностранной валюты.

Шукри также отметил, что в данный момент иностранцы не могут получить всю необходимую информацию о ситуации на рынке недвижимости Египта, а также инвесторам будет трудно собрать данные об интересующих их объектах. Для централизованного поиска всех жилых объектов страны глава египетской палаты недвижимости предложил обратиться за помощью к компании Aqarmap. Сайт и приложение этой компании позволяют легко искать объекты купли-продажи и просматривать доступные списки по фотографиям, цене или картам.

Напомним, получить вид на жительство, а затем и гражданство в обмен на покупку недвижимости можно во многих странах Европы. Однако в последнее все чаще в правительствах этих стран говорят о необходимости сворачивания таких программ.

Накануне Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова в очередной раз призвала ужесточить правила предоставления странами — членами ЕС гражданства и вида на жительство в обмен на инвестиции или покупку недвижимости. По ее словам, европейские власти обеспокоены тем, что такой возможностью воспользуются люди, занимающиеся отмыванием денег. «Мы не хотим «троянских коней» внутри Евросоюза», — сказала еврочиновницы.

Из стран-членов Евросоюза гражданство в обмен на инвестиции можно получить в Австрии, Германии, Мальте, Кипре, Ирландии и странах Соединенного Королевства.

Так, Кипр предоставляет ВНЖ в обмен на покупку недвижимости от 300 тысяч евро. Но претенденту надо доказать, что его годовой доход составляет минимум 30 тысяч евро. Для членов его семьи необходимо подтверждение дохода минимум пять тысяч евро. Кроме того, на счету в банке Кипра должно лежать минимум 30 тысяч евро. Через семь лет проживания на Кипре можно получить гражданство страны.

В Испании ВНЖ обойдется в сумму не менее 500 тысяч евро, вложенных в недвижимость. Вид на жительство можно получить, и просто положив в испанский банк более миллиона евро.

В Португалии , отменившей требования по минимальному сроку пребывания в стране, претендовать на гражданство могут иностранцы, купившие недвижимость стоимостью от 500 тысяч евро. Но можно и положить деньги на депозит в португальском банке или купить ценные бумаги на сумму не менее миллиона евро. Через пять лет можно подать заявку на получение постоянного вида на жительство, а через шесть лет — запрос на получение гражданства.

В Греции ВНЖ можно получить после покупки недвижимости от 250 тысяч евро. ВНЖ можно продлевать все время, пока недвижимость остается в собственности. В этой стране вид на жительство, также как и в Латвии, выдается владельцу недвижимости и всей его семье (но только несовершеннолетним детям). С ВНЖ Греции можно посещать все страны Шенгенской зоны.

Такая же сумма для получения ВНЖ нужна и на Мальте . Однако в этой стране, чтобы получить вид на жительство, нет необходимости обязательно покупать недвижимость — можно арендовать ее за 9000 евро в год. ВНЖ можно получить и при условии, что в местный бизнес будет вложено не менее 100 тысяч евро.

В Латвии для ВНЖ достаточно купить недвижимость на 250 тысяч евро. Плюс сбор в размере 5% от цены объекта. Инвестор кроме ВНЖ для себя получает и ВНЖ для семьи (детям только несовершеннолетним), а также право работать в Латвии. Кроме того, он получает водительские права, действительные во всех странах ЕС. ВНЖ Латвии дает возможность безвизового въезда во все страны Евросоюза, а также в США.

В Болгарии минимальная сумма для получения ВНЖ — около 300 тысяч евро (600 тысяч левов). После пяти лет ВНЖ можно претендовать на долговременный вид на жительство.

NEWSru.com