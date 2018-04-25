Египет готовится отражать нашествие саранчи

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Министерство сельского хозяйства Египта объявила состояние повышенной готовности в связи с начинающимся нашествием саранчи. Жителей юга просят проявлять максимальную бдительность.

В подготовленном отделом по борьбе с вредителями отчете отмечается, что дождливая погода в Судане и Эритрее создала идеальные условия для выведения личинок саранчи. Она же способствует росту растений, которых пожирают полчища насекомых.

По всей стране действуют 55 станций по контролю над распространением саранчи. Их главная задача – не допустить проникновения насекомых в дельту Нила, где расположены наиболее плодородные земли. Две крупные стаи уже уничтожены.

Отметим, что к нашествию саранчи готовится и Израиль. Министерство сельского хозяйства проверит запасы нетоксичных для человека инсектицидов. В 2013 году, когда наша страна в предыдущий раз столкнулась в вредителями, угрозу удалось устранить за неделю.

NEWSru.com.il