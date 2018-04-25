Египет и Ирак нацелены на дальнейшее сотрудничество

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Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси подтвердил стремление своей страны укреплять отношения с Ираком во всех областях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом он заявил в ходе переговоров в Каире с премьер-министром Ирака Аделем Абдул-Махди, который находится в Египте с первым зарубежным визитом после вступления в должность главы правительства.

В ходе встречи стороны обсудили пути расширения сотрудничества между двумя странами во всех областях, в том числе в области безопасности и борьбы с терроризмом. Состоялся обмен мнениями о роли Египта в восстановлении Ирака. Президент Абдель-Фаттах ас-Сиси подтвердил поддержку Египтом территориальной целостности и суверенитета Ирака. Глава государства также выразил глубокие соболезнования правительству и народу Ирака в связи с крушением парома, приведшим к гибели людей.

Премьер-министр Ирака в свою очередь высоко оценил исторические отношения между двумя братскими странами и народами. Он подчеркнул стремление своей страны и далее продвигать отношения между Египтом и Ираком в различных областях, а также укреплять и интенсифицировать сотрудничество и координацию на всех уровнях для достижения общих интересов двух стран.

На состоявшейся после переговоров совместной пресс-конференции президент Египта высоко оценил тот факт, что глава правительства Ирака совершает свой первый официальный зарубежный визит в Каир. По его словам, это имеет большое значение и отражает прочные отношения между правительствами и народами двух стран. Ас-Сиси подчеркнул, что существуют широкие перспективы для сотрудничества между двумя государствами. Он также отметил, что у правительства Ирака «есть искреннее желание построить новый, сильный и многообещающий Ирак, который будет служить интересам всего иракского народа».