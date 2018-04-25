Египет создает Комитет по правам человека – для защиты от правозащитников

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В Египте начал работу Высший постоянный комитет по правам человека. Соответствующее решение правительство приняло 1 сентября 2018 года – на основании указания президента Абд аль-Фаттаха ас-Сиси.

Задача нового органа – не защита гражданских прав. Комитету предстоит защищать власти от критики со стороны правозащитных организаций, доказывая беспочвенность обвинений в нарушении прав человека.

Власти Египта квалифицируют критику, которая касается ситуации с правами человека, как подрывную деятельность. Те, кто публикует сведения о нарушениях прав человека, могут быть обвинены в распространении ложных измышлений, угрожающих внутренней стабильности.

NEWSru.com.il

Photo by Avramopoulos on Foter.com / CC BY-SA