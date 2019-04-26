Египтяне поддержали увеличение президентского срока

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Граждане Египта в ходе конституционного референдума большинством голосов поддержали увеличение президентского срока с четырех до шести лет, сообщают местные СМИ.



Поправки поддержали 88,33% избирателей. При этом явка оказалась низкой, всего 44,33%.

В конституцию Египта будет включена переходная статья, согласно которой избранный в 2018 году президент Абдель Фаттах ас-Сиси сможет баллотироваться еще раз. Таким образом у него есть все шансы закрепиться у власти до 2030 года.

Напомним, трехдневный референдум о расширении полномочий президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси стартовал 20 апреля.

16 апреля парламент Египта одобрил поправки к конституции большинством в две трети голосов. Ас-Сиси в 2018 году был переизбран президентом, получив 97% голосов. Срок его полномочий истекает в 2022 году.