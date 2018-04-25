Эймсбери: серьезной угрозы для населения нет, еще неясно, преступление ли это

Инцидент в английском городе Эймсбери, где вечером 30 июня были обнаружены без сознания два человека, в настоящий момент не представляет серьезной угрозы для общественного здоровья. Об этом, как передает ТАСС, в среду заявил Майк Уэйд, заместитель директора по охране здоровья в юго-западной части Великобритании из Public Health England (подразделение Минздрава, отвечающее за мониторинг общественного здоровья и предотвращение эпидемий. Его заявление размещено на официальном сайте британского правительства.

«На основании числа пострадавших наши рекомендации в настоящий момент заключаются в том, что, как представляется, нет существенной угрозы для общественного здоровья. Мы будем держать эту оценку под постоянным контролем, пока не станет известна дополнительная информация», — сказано в заявлении чиновника.

В сообщении на сайте также сказано, что Public Health England тесно сотрудничает как с британским правительством, так и с местными властями с целью принятия при необходимости ответных мер на произошедший инцидент.

Ранее к расследованию инцидента присоединилось контртеррористическое подразделение британской полиции. При этом, однако, органы внутренних дел страны официально заявляют, что пока не могут делать каких-либо выводов в связи с этим инцидентом и проводят расследование по факту случившегося. Также, как сообщается, осуществляется координация действий с другими правительственными службами.

В заявлении полиции графства Уилтшир подчеркивается: следствие пока не считает, что в отношении двух людей, обнаруженных в бессознательном состоянии в населенном пункте Эймсбери, расположенном близ Солсбери, было совершено преступление.

В документе отмечается, что оба пострадавших «проживают в районе графства Уилтшир и являются британскими подданными». «На данный момент они проходят лечение в районной больнице Солсбери, предположительно после контакта с неизвестным веществом. Они все еще находятся в критическом состоянии», — сказано в заявлении.

Также подчеркивается, что сотрудники правоохранительных органов в качестве меры предосторожности оцепили несколько мест в Эймсбери и Солсбери, которые пострадавшие могли посещать перед тем, как попали в больницу.

30 июня в городке Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие — 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес — в критическом состоянии были доставлены в больницу в Солсбери.

СМИ выяснили, что пара поступила в больницу в бессознательном состоянии и с пеной изо рта. Кроме того, знакомый Роули и Стерджес сообщил газете The Sun, что они почувствовали себя плохо и собирались сами пойти к врачу после контакта с неизвестной субстанцией в парке Королевы Елизаветы в городе Солсбери, однако не успели этого сделать и впали в бессознательное состояние.

Первоначально полиция полагала, что состояние пострадавших было связано с употреблением наркотиков.

Кроме того, телеканал Sky News сообщил, что пробы, полученные в ходе расследования инцидента, направили в лабораторию Портон-Даун. Источники в британском правительстве рассказали газете The Guardian, что еще рано говорить о том, идет ли речь об инциденте, связанном с наркотиками, или же о «чем-то более пагубном».

Источник газеты также не стал отвергать, что инцидент может оказаться серьезным, и отметил, что власти Великобритании пристально следят за происходящим.

К расследованию инцидента подключились сотрудники контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда. В настоящее время эксперты проводят анализ вещества, воздействию которого подверглись пострадавшие.

Эймсбери находится в 11 км к северу от Солсбери. 4 марта в Солсбери были обнаружены в бессознательном состоянии 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия. По данным Великобритании, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Предполагалось, что речь идет о веществе под названием «Новичок», которое разрабатывалось в России. В Москве все обвинения отвергли.

Тогда помимо Скрипалей на отравления разной степени тяжести пожаловались еще несколько десятков жителей Солсбери. The Independent сейчас пишет, что таковых было около 40 человек, ранее британский премьер Тереза Мэй говорила, что их могло быть гораздо больше.

В ходе расследования инцидента со Скрипалями полиция оцепляла места в городе, которые посещали отец и дочь. В частности, был закрыт ресторан Zizzi, в котором обедали Сергей и Юлия Скрипали. Сообщалось, что в заведении были обнаружены следы нервно-паралитического яда. Также были оцеплены дом Скрипаля, паб Bishop’s Mill и скамейка в парке, где были обнаружены отец и дочь. Очистка Солсбери от следов мартовского инцидента продолжается до сих пор.

NEWSru.com