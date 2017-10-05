ЕК должна рассмотреть просьбу Литвы о компенсации убытков фермерам, говорит В. Андрюкайтис

Еврокомиссия (ЕК) должна рассмотреть просьбу Литвы о частичной компенсации убытков, понесенных земледельцами из-за сильных ливней, говорит еврокомиссар Витянис Андрюкайтис.

“На случай экстремальных ситуаций есть определенные фонды, которые оказывают помощь, и я думаю, что если правительство объявляет о таких шагах, то оно обязательно должно обратиться в комиссию, предоставить факты, обоснование, экономические расчеты. Комиссия обязательно будет реагировать на это и, наверное, будут проводиться диалог, проверки, подсчеты”, – сказал в четверг В. Андрюкайтис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

В результате сильных дождей фермеры понесли десятки миллионов евро убыткой, и в среду кабмин объявил экстремальную ситуацию во всей Литве.

“Определение экстремальной ситуации, подсчеты, убытки должны быть представлены аргументированно. (…) Финансовые механизмы созданы так, что гарантируют погашение финансовых убытков. Убытки приходится подсчитывать после, потому что сразу трудно сказать, какими они будут”, – скащзал еврокомиссар.

По предварительным подсчетам Минсельхоза, убытки фермеров от ливней могут превысить 40 млн. евро, однако Сельскохозяйственная палата подсчитала, что убытки могут превысить 200 млн. евро.

Из-за сильных ливней в августе фермеры не могли выехать на поля и снять урожай, посеять озимые.

BNS

Метки: Литва