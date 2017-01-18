ЕК: есть возможность того, что Литва не будет соответствовать условиям Пакта стабильности

Проект бюджета Литвы на 2017 год может не соответствовать положениям Пакта стабильности и роста, однако этого можно избежать, если в отношении страны будет применено исключение – новая социальная модель будет признана структурной реформой, утверждает Еврокомиссия.

Во вторник ЕК озвучила мнение об усовершенствованном бюджете Литвы на 2017 год. В нем говорится, что в этом году страна может удалиться от среднесрочной цели (дефицит в размере 1% ВВП), однако Литва попросила дополнительную гибкость в рамках Пакта стабильности и роста (до 0,5% от ВВП), чтобы реализовать планирующиеся существенные структурные реформы рынка труда и пенсионной системы.

По мнению ЕК, пока кажется, что у Литвы достаточно возможностей для фискального маневрирования, чтобы в 2017 году воспользоваться таким временным отклонением.

“Дефицит и долг литовского бюджета пока значительно меньше поставленной цели – соответственно 3% и 60% от ВВП. Однако из плана видно, что есть риск несоблюдения правил Пакта стабильности и роста, и этого можно избежать, если весной этого года Литве разрешат воспользоваться запрашиваемым периодом”, – отметил в пресс-релизе заместитель председателя ЕК Вадлис Домбровскис.

Соответствие введения новой социальной модели как структурной реформы социальной системы и рынка труда исключениям, предусмотренным в Пакте стабильности и роста, Комиссия оценит весной, когда будет оцениваться программа стабильности Литвы на 2017 год.

BNS

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