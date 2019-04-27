ЕК и ЕЦБ не оценили причины и последствия кризиса

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Члены Комитета по бюджету и финансам (КБФ) литовского сейма, ведущие парламентское расследование обстоятельств кризиса 2009-2010 годов, считают, что вклад Европейской Комиссии (ЕК) и Европейского Ценробанка (ЕЦБ) в оценку причин и последствий мирового экономического кризиса не был достаточным.

Такую позицию комитет, которому предоставлены права спецкомиссии, планирует внести в выводы расследования кризиса, которые будут представлены сейму до конца октября.

«Возможно, мы можем и констатировать это как факт. (Позиция ЕК – BNS) помогла бы нам и в прошлом, и сейчас», – заявил в пятницу в комитете председатель КБФ, представитель правящих «аграриев» Стасис Якялюнас.

При рассмотрении части первичных выводов расследования на претензии ЕК и ЕЦБ не скупился и оппозиционный либерал Кястутис Главяцкас.

«Неясна была роль Еврокомиссии во всем этом процессе – в остановке кризиса, в попытках его регулирования, в выходе из этого плохого цикла (экономики – BNS). Были последствия и для нас. Хотя мы и были членами Евросоюза, на нас не обращали внимания, отчасти оставили нас на произвол судьбы», – отметил К. Главяцкас.

Он подчеркнул, что ни ЕК, ни Европейский Совет не оценили своих действий после кризиса: «Было бы интересно посмотреть, как Еврокомиссия посмотрела бы на все эти уроки».

К. Главяцкас убежден, что, если ЕК и ЕЦБ раньше или позже представили бы анализ причин и последствий кризиса, то это помогло бы и в проводимом комитетом расследовании, поскольку оно бы оценивалось иначе.

Однако и он, и С. Якялюнас признали, что «важнейшие вопросы» по поводу всемирного экономического кризиса были в Конгрессе. Именно с США начался последний финансовый кризис.

В деятельности КБФ не участвуют два оппозиционных консерватора, они утверждают, что парламентское расследование является политически ангажированным. К. Главяцкас участвует в заседаниях, однако называет себя наблюдателем. Основная часть остальных членов комитета – «аграрии»» и члены других фракций – поддерживают позицию С. Якялюнас.

BNS