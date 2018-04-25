ЕК не меняет прогнозы роста ВВП Литвы на этот год

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Еврокомиссия (ЕК) не меняет прогнозы роста экономики Литвы на этот год, однако в следующем году ожидает некоторого замедления темпов этого роста.

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) Литвы в этом году должен составить 3,1%, а в 2019 году – 2,6%, указано в обнародованных в четверг летних прогнозах ЕК.

«Главная причина экономического роста — хорошие результаты промышленного и строительного секторов. Частное потребление по-прежнему было одним из основных стимулировавших рост факторов, а влияние чистого экспорта, хотя и отрицательного, было немного лучше, чем ожидалось. Намечается, что рост экономики немного замедлится в силу замедления экономического роста основных торговых партнеров», — говорится в прогнозах ЕК.

В мае ЕК прогнозировала, что рост экономики Литвы в 2018 году тоже составит 3,1%, а в 2018 году – 2,7%.

Аналитики комиссии утверждают, что влияние повышенных в 2017 году акцизов ослабевает, поэтому ожидается, что инфляция в Литве замедлится, одновременно будут расти доходы и частное потребление.

Прогнозируется, что инфляция, которая в прошлом году составляла 3,7%, в этом году снизится до 2,7%, а в следующем году — до 2,2%.

«Растущие цены на нефть, особенно в 2018 году, и стремительный рост заработной платы, которые очень сильно влияют на цены на услуги, должны быть главными факторами инфляции в период прогноза», — говорится в прогнозах ЕК.

Как отмечает ЕК, рост ВВП Латвии в этом году должен составить 3,3%, в следующем году — 3,2%, Эстонии — 3,5% и 2,7% соответственно. Рост экономики всего Евросоюза в этом году должен составить 2,3%, а в 2019 году — 2,1%, рост экономики только еврозоны — 2,1% и 2% соответственно.

BNS