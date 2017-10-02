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ЕК оштрафовала Lietuvos gelezinkeliai за разобранные пути на 28 млн. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 02, 14:54   |   Комментариев: 0

Еврокомиссия (ЕК) в понедельник оштрафовала литовскую государственную железнодорожную компанию Lietuvos gelezinkeliai (LG, Литовские железные дороги) на 27,87 млн. евро за то, что она ограничила конкуренцию, разобрав в 2008 году рельсы на участке путей из Мажейкяй в Реньге (Латвия).

“То, что в целях защиты от конкуренции предприятие разбирает общественную железнодорожную инфраструктуру, не имеет прецедента и неприемлемо”, – заявила ответственная за конкуренционную политику еврокомиссар Маргрет Вестагер.

Литва может обжаловать штраф в Суде Евросоюза (ЕС) в Люксембурге. Кроме того, уплата штрафа не отменит обязанность устранить нарушение, а пострадавшие страны могут подать иски.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис на прошлой неделе сказал BNS, что Литва использует все правовые возможности, чтобы доказать свою правоту.

В преддверии этого решения Латвия, которая пожаловалась на Литву, усилила давление и официально вручила ноту с требованием восстановить разобранный участок путей и восстановить возможность перевозки грузов для Латвийских железных дорог.

На разобранные рельсы Брюсселю также жаловался польский нефтеконцерн Orlen, контролирующий НПЗ в Мажейкяй и нефтетерминал в Бутинге, однако отношения Литвы с этой компанией в последнее время улучшились.

В начале сентября премьер сообщил, что LG представила концерну Orlen предложение, как разрешить спор относительно разобранных путей. Тогда премьер говорил, что предложение включает в себя благоприятные тарифы на перевозки грузов Orlen в обмен на то, что участок путей не будет восстанрвлен.

Весной прошлого года сообщалось, что ЕК предъявила Литве ультиматум о том, что за разобранный участок пути компания должна разделить виды деятельности или же заплатить штраф в размере до 10% оборота или 43 млн. евро, а также восстановить участок путей, что может обойтись еще в 20 млн. евро.

Должностные лица Литвы публично уверяют, что рельсы в 2008 году были разобраны из соображений безопасности. Тогда работало правительство во главе с Гядиминасом Киркиласом, в нем министром транспорта был Альгирдас Буткявичюс, а Литовские железные дороги возглавлял Стасис Дайлидка.

BNS

Метки: 

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